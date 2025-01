Ето колко ще ви плащат, ако започнете работа като софтуерен инжинер в TikTok

Какво можете да очаквате?

През последните години TikTok се утвърди като много повече от просто платформа за кратки видеа. С нарастващото влияние на социалната мрежа, интересът към работа в компанията също се увеличава. Особено привлекателни са възможностите за софтуерни инженери. За да разберем колко точно може да спечели един софтуерен инженер, работейки за това приложение, сравнихме информация от три платформи за търсене и предлагане на работа в САЩ. Ако обмисляте кариера като софтуерен инженер в TikTok ето какво може да очаквате:

Колко печелят софтуерните инженери в TikTok?

Разгледай онлайн нашите промоционални брошури Цените са валидни за периода на акцията или до изчерпване на наличностите. Всички цени са в лева с включен ДДС.

Снимка: Reuters

Заплатите на софтуерните инженери в TikTok са конкурентни и варират според нивото на опит, местоположението и конкретната роля. Според данни от платформата Levels.fyi, общото годишно възнаграждение за софтуерни инженери в ByteDance, компанията майка на TikTok, в САЩ започва от 202,000 долара за начални нива (1-2) и достига до впечатляващите 892,000 долара за по-високите нива (4-1). Средното възнаграждение е около 290,000 долара годишно.

Американският уебсайт, където настоящи и бивши служители анонимно преглеждат компании, Glassdoor съобщава, че общото годишно заплащане за софтуерен инженер в TikTok е между 205,000 и 308,000 долара. Това включва базова заплата и допълнителни компенсации. В същият уебсайт намираме информация, че един софтуерен инженер в Сиатъл, Вашингтон с от 1 до 3 години опит получава годишна заплата между 186 хил. долара и 215 хил. долара. По данни от Glassdoor, средната заплата за софтуерен инженер е близо 162 332 долара на година в САЩ, което е с 34% по-ниска от средната заплата в TikTok, която е близо 248 669 долара на година.

Обяви за работа и изисквания

Снимка: iStock

Според Indeed, друга платформа за търсене на работа, средната годишна заплата за софтуерен инженер в TikTok в САЩ е приблизително 162,085 долара. Информацията за заплатите идва от база данни, където е събрана информация директно от служители, потребители и минали и настоящи обяви за работа в Indeed през последните 36 месеца. Всички цифри на заплатите са приблизителни, базирани на данни от трети страни до Indeed.

В сайта намираме и обяви за работа. Към момента TikTok търсят завършил софтуерен инженер (AdsQuality). Минималните квалификации, които искат от него са: