Последвайте ни
Свят Ето къде горивото в Европа е най-евтино

Ето къде горивото в Европа е най-евтино

Свят

bTV Бизнес екип

Как се сравняват цените на горивата в другите европейски страни

Цените на горивата в ЕС варират в различните страни. Според последни данни на Европейската комисия, цитирани от сръбския сайт B92, за средните цени в 19 европейски страни, разликите достигат до 60 цента на литър за бензин и 53 цента за дизел.

Къде е най-евтиното гориво?

Снимка: Getty Images/iStock

Най-евтиният бензин е в Полша, където литър струва 1,38 евро (дизел 1,41 евро), докато най-скъпият е в Дания – 1,98 евро (дизел 1,76 евро).

Най-евтиният дизел е в Чехия – 1,39 евро (бензин 1,41 евро), а най-скъпият в Швейцария – 1,92 евро (бензин 1,84 евро).

Колко гориво може да се създаде от биоотпадъци?

Цени на горивата в други европейски страни:

Хърватия: Супер 1,47 евро, дизел 1,49 евро

Словения: Супер 1,44 евро, дизел 1,49 евро

Португалия: супер 1,70 евро, дизел 1,59 евро

Люксембург: супер 1,48 евро, дизел 1,44 евро

Германия: Супер 1,67 евро, дизел 1,61 евро

Австрия: Супер 1,53 евро, дизел 1,56 евро

Италия: Супер 1,71 евро, дизел 1,65 евро

Данните за цените в различните страни може да се различават с течение на времето, така че посочените суми трябва да се разбират като приблизителни. Също така имайте предвид, че цените на горивата по магистралите често са по-високи, отколкото на бензиностанциите, разположени непосредствено след спирането на дейността.

