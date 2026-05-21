Как да мислим и действаме като Рокфелер?

Джон Рокфелер започва живота си като бедно момче, а натрупва богатство, оценявано на 400 млрд. долара

Всеки от нас поне веднъж си е задавал въпроса, как да стане по-успешен и да промени ежедневните си навици. Джон Рокфелер определено е един от най-успешните и богати предприемачи в световната история. Според Early To Rise, да мислиш и действаш като него означава да овладееш емоциите си, да поставяш времето над парите и да мислиш в дългосрочен план. Според философията на Рокфелер успехът идва чрез дисциплина, постоянство и внимателно планиране, а не чрез импулсивни решения или търсене на бърза печалба.

Кой е той?

Джон Рокфелер започва живота си като бедно момче от New York City и постепенно се превръща в най-богатия човек в света. И до днес той често е смятан за най-богатия човек в историята, с богатство, което в съвременни стойности би надхвърлило 400 милиарда долара. Основният му бизнес е в петролната индустрия. На 24 години инвестира в първата си рафинерия в Cleveland, а само няколко години по-късно поема пълен контрол над компанията. На 31 години основава Standard Oil, която по-късно се превръща в огромен монопол. Най-важното в историята на Рокфелер е, че той изгражда империята си сам. Без наследство, без влиятелни семейни връзки и без специални привилегии. Според него репутацията не е подарък, а „корона, излята с кръв и пот“.

Как да мислим и действаме като него?

Една от най-силните черти на Рокфелер е била изключителният самоконтрол. Той вярвал, че човек никога не трябва да губи самообладание, защото това отслабва позициите му. Дори в напрегнати ситуации или по време на пазарни кризи Рокфелер запазвал спокойствие и реагирал хладнокръвно. Според него, за да управляваш голяма империя, първо трябва да можеш да контролираш себе си, емоциите си и ежедневните си навици.

Известната му философия била, че е по-добре да печелиш малък процент от усилията на много хора, отколкото да разчиташ единствено на собствения си труд. Вместо просто да работи повече, той изграждал мрежи, процеси и цели индустрии, които му позволявали да разширява бизнеса си. Именно затова се фокусирал върху контрола върху различните етапи от производството и върху придобиването на конкуренти.

За него времето било по-ценен ресурс от парите. Макар внимателно да следял всеки разход, той смятал времето за незаменимо. Вместо да оптимизира неефективни дейности, предпочитал напълно да премахва ненужните задачи. Той мислел в десетилетия, а не в дни, и избягвал идеята за „бързо забогатяване“. Известно е също, че отделял време за разходки, почивка и размисъл, защото вярвал, че най-добрите решения идват след спокойна преценка.

Друга ключова част от начина му на мислене била прагматичността. Рокфелер никога не се задоволявал с „добри“ възможности, ако те могат да го отклонят от наистина големи цели. Той не разчитал на късмет или хазартни рискове, а на внимателно планиране и анализ на данните. Според него човек не може да управлява нещо, което не измерва, затова решенията му винаги били базирани на конкретни числа и факти.

Предприемачът възприемал богатството не като лична привилегия, а като отговорност и наследство. Семейството му изгражда дългосрочни структури за управление на богатството и обучение по финансова дисциплина. Освен това вярвал, че парите трябва да служат и за обществото, поради което създава Rockefeller Foundation с идеята да подпомага развитието и благосъстоянието на хората.