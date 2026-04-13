ЕС отново подарява билети за влак на младежи

Oт стартирането на популярната програма близо 432 000 души са получили безплатни билети

Рекордно високите цени на горивата оскъпиха много пътуванията. За младите хора обаче има възможност да пътуват безплатно из Европа. Европейската комисия подарява на младежи безплатни билети за влак. През следващите две седмици младите европейци могат да кандидатстват за безплатните билети "Interrail". Европейската комисия раздава общо над 40 000 билета по програмата DiscoverEU.

Могат да участват лица, родени между 1 юли 2007 година и 30 юни 2008 година. Младежите трябва да живеят в някоя от страните членки на ЕС или в Исландия, Лихтенщайн, Северна Македония, Норвегия, Сърбия или Турция. Може да се кандидатства и преди навършване на 18 години, но при старта на пътуването младежите трябва да са навършили пълнолетие.

Желаещите могат да кандидатстват онлайн - самостоятелно или в група до пет души - до 22 април на обяд. Трябва само да отговорят на няколко въпроса за Европейския съюз, а след това да изчакат, докато Еврокомисията и Европейската изпълнителна агенция за образование и култура разгледат кандидатурите.

Победителите ще могат да пътуват безплатно с влак из Европейския съюз между 1 юли 2026 година и 30 септември 2027 година. Пътуването може да продължи до 30 дни, като може да е с влак в не повече от общо седем дни, пише DW.

Всяка година има два кръга на кандидатстване за безплатни билети. Според данните на ЕС от стартирането на популярната програма през 2018 година над 1,9 милиона младежи са кандидатствали, а близо 432 000 са получили билети.