"Енергийни вампири" в дома: Кои са тихите крадци на електричество?

Защо не е добре да оставяме зарядните устройства постоянно включени?

Почти всеки от нас използва смартфон, лаптоп, смарт часовник или безжични слушалки. Въпреки че тези устройства са различни, всички те имат една обща нужда – зарядно устройство. Обикновено разполагаме с няколко зарядни, разпръснати из дома – в спалнята, хола, кухнята или офиса. Много често те стоят постоянно включени в контакта, готови за употреба. Но замисляли ли сте се дали това има цена?

„Вампирската консумация“ – електричество, което изтича незабелязано

Снимка: iStock

Дори когато не се използват, включените зарядни устройства продължават да черпят малко количество електроенергия – явление, известно като вампирска консумация. При едно устройство тази загуба изглежда незначителна, но ако имате 5, 10 или повече зарядни, ефектът се натрупва, пише македонското издание Денар.

В рамките на една година това може да се равнява на няколко киловатчаса излишен разход. Това не само увеличава сметките за ток, но и допринася за по-голямо натоварване върху околната среда.

Модерни срещу стари зарядни

Съвременните зарядни устройства са по-ефективни и имат вградени механизми за минимизиране на консумацията, когато не зареждат. Но по-старите или евтините модели често харчат повече електричество, отколкото си мислим.

Освен това, зарядните с ниско качество могат да се окажат и опасни. При проблеми с напрежението съществува риск от прегряване или повреда на вътрешните компоненти, което в най-лошия случай може да предизвика пожар.

Какво съветват експертите?

Изключвайте зарядните устройства от контакта, когато не се използват.

Избягвайте да ги оставяте включени за една нощ или в близост до запалими предмети.

Използвайте удължители с превключвател – така можете лесно да изключите няколко устройства наведнъж.

Проверявайте зарядните за признаци на прегряване, необичайни шумове или физически повреди. Ако забележите такива, сменете устройството незабавно.

Малки навици с голям ефект

Зарядните устройства са неизменна част от ежедневието ни, но не трябва да забравяме, че тяхната употреба има цена – както финансова, така и свързана с безопасността и околната среда. С малко повече внимание можем да намалим ненужната консумация на енергия, да предпазим дома си и да допринесем за по-устойчив начин на живот.

