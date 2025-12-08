Курсът на долара за 8 декември 2025 г.

Доларът се продава за 1.67954 лева към днешна дата.

В петък Европейската централна банка (ЕЦБ) определи референтен курс на еврото от 1,1645 долара спрямо 1,1666 долара предходния ден. Междувременно индексът на щатския долар отново намаля, като към 10:08 часа българско време е надолу с 0,11 на сто, достигайки отново петмесечното си дъно от 98,883, сочат данни на Си Ен Би Си.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN