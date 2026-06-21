Екстремни горещини в Европа: Кои страни са изправени пред най-големите разходи?

Глобалното затопляне и зачестяващите екстремни климатични явления вече нанасят значителни икономически щети

Франция, Испания и Италия са сред европейските държави, които са най-силно изложени на нарастващите икономически последствия от екстремните горещини. Според нов доклад на Allianz Trade високите температури могат да се превърнат в сериозна пречка за икономическия растеж заради намаляващата производителност на труда и увеличените разходи за охлаждане. Анализът сочи, че до 2030 г. кумулативните загуби на БВП могат да достигнат между 5% и 7% в най-засегнатите страни. Франция е начело в Европа с потенциални загуби от 240 млрд. долара, следвана от Италия със 147 млрд. долара, Германия със 131 млрд. долара и Испания със 120 млрд. долара.

Снимка: iStock

За да изчислят възможните икономически щети, експертите приемат сценарий на постоянно увеличаване на екстремните горещини в периода 2026–2030 г., което би довело до условия, сравними с най-горещите години, регистрирани досега. Констатациите съвпадат и с предупрежденията на Европейската централна банка. Главният икономист на ЕЦБ Филип Лейн посочи, че глобалното затопляне и зачестяващите екстремни климатични явления вече нанасят значителни икономически щети. Според него световният БВП на глава от населението би бил с над 20% по-висок днес, ако не беше отчетеното затопляне в периода 1960–2019 г.

Какви са ефектите?

Един от най-сериозните ефекти от горещините е спадът в производителността на труда. Строителни работници, служители във фабрики, куриери и земеделски работници губят все повече работни часове по време на горещи вълни, докато компаниите са принудени да отделят повече средства за охлаждане. Allianz Trade изчислява, че след преминаване на границата от 30 градуса по Целзий производителността намалява с около 3% за всеки допълнителен градус, докато потреблението на енергия нараства с приблизително 1,2% на градус. Причините включват физическо натоварване, затруднена концентрация и по-лошо качество на съня.

Снимка: Canva

Нарастващите температури оказват сериозен натиск и върху енергийните системи. След достигане на над 30 градуса търсенето на електроенергия се увеличава рязко, а производственият капацитет може да бъде затруднен. Европа все още разчита в значителна степен на термоелектрическо производство, включително газови, ядрени и въглищни мощности, които зависят от наличието на вода и ефективно охлаждане.

Според доклада последствията от екстремните горещини далеч не се изчерпват с по-ниската производителност. Очаква се инвестициите да бъдат засегнати по-силно от потреблението, като образуването на основен капитал може да намалее средно с около 8% в най-уязвимите държави. Намаляващата възвръщаемост на инвестициите кара компаниите да ограничават разходите си, което отслабва бъдещия производствен капацитет и създава допълнителни пречки пред растежа. Allianz Trade предупреждава и за риск от стагфлация, при която инфлацията и безработицата нарастват едновременно, поставяйки централните банки пред сложни решения.

Снимка: iStock

Под натиск ще се окажат и публичните финанси. По-ниската икономическа активност означава по-малко данъчни приходи, докато държавните разходи за здравеопазване, социални плащания и ремонти на инфраструктурата вероятно ще се увеличат. Годишните загуби от данъчни приходи могат да достигнат 1,8% във Франция и 1,3% в Италия и Испания. Докладът посочва още, че нито една голяма европейска икономика не е напълно подготвена за подобни предизвикателства.

Макар Испания да е сред лидерите по защита на работниците, а Франция да има едни от най-добрите стандарти за устойчиви на жега сгради, никоя държава не предлага цялостна защита на работниците, домакинствата, сградите и публичните финанси. Експертите подчертават, че са необходими повече инвестиции в адаптация, по-добра изолация на сградите, охладителни системи и мерки за подкрепа на домакинствата с ниски доходи, които са най-уязвими към последиците от екстремните горещини.