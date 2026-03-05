Дума на деня: Търговски марж

Какво е "търговски марж"?

Търговският марж е ключов показател за рентабилността на една компания и показва разликата между продажната цена на стоката или услугата и нейната себестойност. Той измерва колко печалба остава на фирмата след покриване на директните разходи за производство или придобиване на продукта. По-високият търговски марж обикновено означава по-голяма ефективност и възможност за покриване на непреки разходи като маркетинг, заплати и администрация.

Маржът може да се изчисли като процент, като формулата е: (Продажна цена – Себестойност) ÷ Продажна цена × 100. Например, ако продукт струва 50 лева за производство и се продава за 100 лева, търговският марж е 50%.

В бизнес анализа търговският марж е полезен и за сравнение между различни продукти, отдели или компании в същата индустрия. Компании с висок марж могат да поемат по-големи рискове или да инвестират повече в развитие, докато тези с нисък марж са по-уязвими към ценови колебания и увеличаване на разходите. Затова следенето на търговския марж е от съществено значение за стратегическо планиране и устойчивост на бизнеса.

