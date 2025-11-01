Единствената страна в света, където всеки притежател на паспорт е добре дошъл

Страната не е лесна за посещение

Има само една държава в целия свят, където всеки притежател на паспорт е добре дошъл. Без виза, без интервю, без документи. Дори да сте от САЩ, Китай, Бразилия или дори Северна Корея, малкият остров ще ви пусне да влезете.

Без въпроси, само валиден паспорт и сте свободни да разгледате

Но защо една държава би позволила подобна политика на отворени врати, когато почти всяка друга държава ограничава посетителите? Причината е много проста. Тази островна държава разчита основно на туризма.

Чрез премахването на най-голямата бариера пред пътуването – визите, те гарантират, че повече хора могат да посещават, да харчат пари и да подкрепят местната икономика.

Това е смела стратегия, която работи от години

Можете да останете до 90 дни напълно без виза. Това означава почти три пълни месеца, през които да се наслаждавате на плажовете, културата и историята, без да попълвате нито един формуляр за виза.

Политики като тази са изключително редки и това е, което прави това място толкова привлекателно за пътешествениците по целия свят.

Хиляди туристи идват всяка година, всичко това благодарение на това уникално правило.