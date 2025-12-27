BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.65945 BGN
Петрол
60.45 $/барел
Bitcoin
$87,648.2
Последвайте ни
1 USD
1.65945 BGN
Петрол
60.45 $/барел
Bitcoin
$87,648.2
Свят До това село се стига само с въжена линия и се намира в Европа

До това село се стига само с въжена линия и се намира в Европа

bTV Бизнес екип

Ето къде е

През годините селцето Мюрен е оставало сравнително изолирано от външния свят, но сега най-стръмният въжен лифт в света го свързва с 430 жители директно с долината. Пътуването до него е бързо и впечатляващо, позволявайки на посетителите да се насладят на невероятните гледки на Швейцарските Алпи.

Снимка: Getty Images / iStock

Исторически Мюрен е бил достъпен само чрез дълги преходи с мулета, които жителите използвали, за да се снабдяват с основни провизии. През 1891 г. е открита теснолинейка, свързваща селото с Грютшалп, както и фуникуляр до Лаутербрунен. През 1965 г. е изграден еднорелсов въжен лифт до Гимелвалд, осигурявайки удобен достъп без използване на автомобили. Сега новият лифт Schilthornbahn преодолява 775 м вертикално само за четири минути, като се изкачва по наклон от 159,4% нов световен рекорд, предава ВВС

Къде се намира? 

Мюрен е разположено на естествена тераса под върха Шилторн, на 1638 м надморска височина, с изглед към долината Лаутербрунен. Селото е запазило средновековния си облик с каменни и дървени къщи и тесни улици без автомобили. Досега жителите са зависели от долината за услуги като лекари и фризьори, но въжената линия улеснява ежедневния им живот, като същевременно запазва спокойствието и уникалния характер на общността.

В този град можете да плащате за почти всичко с биткойн

Мюрен е и известен зимен спортен център. Открит в края на 19-ти век от британски скиори, селото бързо се утвърждава като любима дестинация за зимни спортове, а през 20-ти век тук се провеждат първите състезания по слалом и Световното първенство по ски. Днес околните планини предлагат 54 км писти, свързани с въжени линии и фуникуляри, позволяващи спускане ски до долината Лаутербрунен.

През летните месеци Мюрен има активности като парапланеризъм, планински преходи и разходки из цветни поляни с овце и водопади. Въжената линия и пешеходните маршрути дават възможност на посетителите да се насладят на природата и невероятните гледки от птичи поглед, докато атмосферата на селото остава спокойна и уютна.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата