Свят Deutschlandticket все по-скъп: Защо цената на транспорта в Германия се увеличава отново?

Deutschlandticket все по-скъп: Защо цената на транспорта в Германия се увеличава отново?

bTV Бизнес екип

В началото на годината цената беше увеличена от 49 на 58 евро

През следващата година се очаква повишаване на цената на транспорта в Германия.Немската информационна агенция dpa предава, че потребителите може да плащат между 62 и 64 евро на месец. В началото на годината цената беше увеличена от 49 на 58 евро, като пътуващите бяха информирани, че засега цените няма да бъдат повишавани повече. 

Снимка: Getty Images/iStock

В четвъртък трябва да бъдат подновени документите за бъдещото финансиране на валидния в цялата страна „Deutschlandticket“ за регионалния транспорт. Федералният министър Патрик Шнидер (ХДС) няма да присъства, тъй като е ангажиран с бюджетната седмица в Берлин. Провинциите възнамеряват да представят собствения си финансов модел на конференцията.

Какво се очаква на преговорите? 

Основният въпрос в преговорите е как да бъдат компенсирани очакваните допълнителни разходи на транспортните предприятия над 3 милиарда евро годишно, които федерацията и провинциите досега заделят и смятат да осигурят и догодина. „Deutschlandticket“ е по-евтин от досегашните абонаменти, което води до загуби на приходи.

Стачка в лондонското метро: Машинистите печелят повече от адвокатите, но настояват за по-добри условия

Черно-червената коалиция във федерацията наскоро внесе в Бундестага законопроект, с който да обезпечи досега гарантираното само до края на годината финансиране и за 2026 г. Според проекта федералното правителство ще продължи през следващата година да участва с 1,5 милиарда евро. Остава неясно обаче как федерацията и провинциите ще покрият очакваните допълнителни разходи. И двете страни се позовават на ограничени бюджетни възможности.

В коалиционното споразумение между ХДС/ХСС и ГСДП всъщност е записано, че цената трябва да остане стабилна, а от 2029 г. делът на финансирането от потребителите да се увеличава „поетапно и социално поносимо“. Според данни на бранша досегашното финансиране на билета се състои в равни части от приходи от продажба и компенсации от федерацията и провинциите.

