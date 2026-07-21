Цената на петрола пада на фона на нови усилия за прекратяване на огъня между САЩ и Иран

Техеран е получил предложение от посредници за 10-дневно прекратяване на огъня

Цените на петрола се понижиха в азиатската търговия след новината за посредническите усилия между САЩ и Иран наред с новата размяна на удари между двете страни, пише БТА.

Фючърсите на сорта Брент поевтиняха със 78 цента или 0,9 на сто до 88,44 долара за барел.

Котировките на американския лек суров петрол се понижиха цената със 73 цента, или 0,9 на сто, до 82,50 долара за барел, а по-активно търгуваните фючърси с доставка през септември поевтиняха с 41 цента, или 0,5 на сто, до 82,07 долара за барел.

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Високопоставен ирански представител е заявил пред Ройтерс, че Техеран е получил предложение от посредници за 10-дневно прекратяване на огъня в опит да бъде спасено споразумението, подписано на 17 юни. То има за цел да проправи пътя към трайно споразумение за прекратяване на войната, започнала на 28 февруари с американско-израелските удари срещу Иран.

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Дипломатическите усилия последваха нова нощ на американски удари по ирански градове и атаки на иранския Корпус на гвардейците на ислямската революция срещу американски военни обекти в региона. По-късно Централното командване на въоръжените сили на САЩ съобщи, че е започнало нова серия удари срещу Иран.