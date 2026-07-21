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$65,500.2
Свят Цената на петрола пада на фона на нови усилия за прекратяване на огъня между САЩ и Иран

Цената на петрола пада на фона на нови усилия за прекратяване на огъня между САЩ и Иран

Свят

bTV Бизнес екип

Техеран е получил предложение от посредници за 10-дневно прекратяване на огъня

Цените на петрола се понижиха в азиатската търговия след новината за посредническите усилия между САЩ и Иран наред с новата размяна на удари между двете страни, пише БТА.

Фючърсите на сорта Брент поевтиняха със 78 цента или 0,9 на сто до 88,44 долара за барел.

Котировките на американския лек суров петрол се понижиха цената със 73 цента, или 0,9 на сто, до 82,50 долара за барел, а по-активно търгуваните фючърси с доставка през септември поевтиняха с 41 цента, или 0,5 на сто, до 82,07 долара за барел.

Снимка: iStock

Високопоставен ирански представител е заявил пред Ройтерс, че Техеран е получил предложение от посредници за 10-дневно прекратяване на огъня в опит да бъде спасено споразумението, подписано на 17 юни. То има за цел да проправи пътя към трайно споразумение за прекратяване на войната, започнала на 28 февруари с американско-израелските удари срещу Иран.

Снимка: bTV

Дипломатическите усилия последваха нова нощ на американски удари по ирански градове и атаки на иранския Корпус на гвардейците на ислямската революция срещу американски военни обекти в региона. По-късно Централното командване на въоръжените сили на САЩ съобщи, че е започнало нова серия удари срещу Иран.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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