Цената на изчезването: Как компании помагат на хората да се изпарят срещу 2000 евро?

Услугите включват преместване, опаковане на вещи, транспорт и помощ при изграждане на нова идентичност

В сянката на шумните японски мегаполиси се крие мрачен феномен, наречен „Джохацу“ – или иначе казано „изпаряване“. Всяка година хиляди хора в Япония решават доброволно да прекъснат всички връзки със света, напускайки домовете, семействата и идентичността си. Те плащат до 2000 евро и определени компании им помагат да изчезнат безследно.

Снимка: Canva

Защо хората искат да изчезнат?

Терминът „Джохацу“, което буквално означава „изпаряване“, описва изчезването на хора без предупреждение, оставящи зад себе си целия си досегашен живот. За много от тях това е отчаян отговор на силния обществен натиск, лични провали или срам, които изглеждат непреодолими. Според данни на списание TIME, всяка година близо сто хиляди души в Япония поемат по този път. Много от тях са в борба с депресия, зависимости, разводи или сериозни финансови проблеми. За някои дори мисълта да погледнат в очите близките си след провал е непоносима. Така те избират мълчанието и изчезването като последна възможност.

Как работят фирмите, които помагат на хората да изчезнат?

Съществуват дори специализирани фирми, наречени „нощни хамали“, които предлагат дискретна помощ на хора, желаещи да се „изпарят“. Те действат основно през нощта, за да останат незабелязани. Услугите им включват внимателно преместване, опаковане на вещи, транспорт и дори помощ при изграждане на нова идентичност чрез осигуряване на нови лични документи. За някои клиенти те дори предоставят психологическа подкрепа в този труден преход. Според TIME, цената на услугите на тези компании варира в зависимост от случая – от 50 000 до 300 000 йени (около 450 до 2000 евро).

Снимка: iStock

Ролята на личното пространство

Феноменът „Джохацу“ съществува и поради особеностите на японската култура. В страната личното пространство и дискретността се уважават изключително много, което позволява на хората да се изгубят от полезрението на обществото сравнително лесно. Социологът Хироки Накамори, който изучава темата от години, споделя, че полицията рядко се намесва, освен ако няма данни за престъпление. Така семействата на изчезналите често остават без избор, освен да наемат частен детектив – или просто да чакат.

Какъв е животът след изчезването?

Животът след „изпарението“ често е белязан от самота, постоянна предпазливост и липса на принадлежност. Повечето „изпарили се“ се установяват в малки населени места и се захващат с нископлатени, анонимни работи, които не изискват официални проверки. Макар за някои това да носи усещане за свобода и втори шанс, за други цената е висока – изолация, страх от разкритие и невъзможност да споделят миналото си.

Стигмата около Джохацу пречи на тези хора да се върнат към стария си живот или да потърсят помощ. Феноменът служи като напомняне колко лесно човешкият живот може да бъде заличен, и показва дълбоката уязвимост, в която изпада човек.