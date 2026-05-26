Цената на алуминия достигна най-високо ниво от 4 години

Търговците се опасяват, че китайските производители на алуминий може да бъдат принудени да намалят производствените обеми

Цената на алуминия достига до най-високото си ниво от 4 години насам. Това увеличение идва на фона на опасения, че Китай може за ограничи производството, докато продължаващите смущения в Близкия изток оказват натиск върху доставките, предава Bloomberg, цитирано от БТА.

Индустриалният метал поскъпна с 1,6 процента на Лондонската метална борса (LME).

Търговците се опасяват, че китайските производители на алуминий може да бъдат принудени да намалят производствените обеми заради контролни национални проверки на енергийното потребление и емисиите в ключови индустрии, сочи анализ на „Майстийл Глоубъл“ (Mysteel Global).

Снимка: iStock

Китайските производители на алуминий работят над капацитета си, за да се възползват от глобалния недостиг, причинен от конфликта в Близкия изток. Цените на Лондонската метална борса нарастват от началото на войната в края на февруари, след като фактическото затваряне на Ормузкия проток засегна доставките от региона.

Китайските власти вече предприемат мерки за ограничаване на свръхпроизводството на фона на увеличаващите се запаси. Завод за алуминий в град Байсъ, в автономния район Гуанси, вече е намалил производството на разтопен алуминий, посочва „Майстийл Глоубъл“, без да уточнява засегнатите обеми.

Министерството на промишлеността и информационните технологии на Китай съобщи в изявление от 13 май, че проверки ще бъдат извършени и в стоманодобивната и петролнопреработвателната индустрия.

Като най-голям производител в света Китай е увеличил дневното производство на алуминий до рекордните 129 000 тона през миналия месец, показват официални данни.

Към 12:46 часа българско време цената на алуминия беше нагоре с 1,3% до 3697 долара за тон, оставайки на най-високото ниво от март 2022 г.

Междувременно цената на медта се колебаеше между ръст и спад и се търгуваше близо до 13 630 долара за тон, докато инвеститорите следят напредъка към евентуално споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток.

Металът достигна близки до рекордните стойности нива по-рано този месец заради засилените очаквания за ръст на търсенето на метали, необходими за изграждането на инфраструктура, свързана с бума на изкуствения интелект.