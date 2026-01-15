Бивш главен инженер на Meta разкрива 4 стратегии срещу слаба ефективност

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Адриен Фрижери е прекарал общо повече от десетилетие в Meta, включително още когато компанията се наричаше Facebook, както и в Hawkfish на Майкъл Блумбърг и Clubhouse. Сега, според профила му в LinkedIn, той е партньор-софтуерен инженер в Microsoft.
Последиците от недостатъчната ефективност са „по-драстични“ днес, отколкото преди десет години, каза Фрижери в подкаста „The Peterman Pod“. В имейл до Business Insider Фрижери пише, че в организациите има по-малко „резервен капацитет“ (organizational "slack") и по-високи очаквания към служителите в технологичния сектор.
"Това означава, че пропуските в представянето се идентифицират и адресират по-бързо и ако някой не покрива ясно дефинираните очаквания с течение на времето, пътят към формална процедура за управление на представянето (и потенциално преназначаване или напускане) може да бъде по-кратък, отколкото беше преди", пише Фрижери.
Meta е особено стриктна по отношение на очакванията си за ефективност. Технологичният гигант съкрати приблизително 3 600 служители през февруари, обозначавайки ги като слабо представящи се.
Има и ползи да си над средното ниво. Meta въвежда по-високи бонуси за най-добрите служители, съобщи Business Insider в понеделник.
В имейла си Фрижери уточни, че тенденцията не е специфична за Meta. Тя е общосекторна и отразява състоянието на пазара. Meta не отговори на искане за коментар.
Фрижери сподели пред Business Insider четири съвета как да останеш напред и да избегнеш недостатъчна ефективност.
В подкаста Фрижери насърчи хората да бъдат самостоятелни и да създават нови проекти и да не мълчат за тях. Не е полезно да се „заключите в стая“, да работите три месеца и изведнъж да представите готовия продукт.
"Свръхкомуникацията наистина е стратегията, която бих препоръчал", каза той.
