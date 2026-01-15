Бивш главен инженер на Meta разкрива 4 стратегии срещу слаба ефективност

Силициевата долина повишава стандартите си за талант

Адриен Фрижери е прекарал общо повече от десетилетие в Meta, включително още когато компанията се наричаше Facebook, както и в Hawkfish на Майкъл Блумбърг и Clubhouse. Сега, според профила му в LinkedIn, той е партньор-софтуерен инженер в Microsoft.

Последиците от недостатъчната ефективност са „по-драстични“ днес, отколкото преди десет години, каза Фрижери в подкаста „The Peterman Pod“. В имейл до Business Insider Фрижери пише, че в организациите има по-малко „резервен капацитет“ (organizational "slack") и по-високи очаквания към служителите в технологичния сектор.

"Това означава, че пропуските в представянето се идентифицират и адресират по-бързо и ако някой не покрива ясно дефинираните очаквания с течение на времето, пътят към формална процедура за управление на представянето (и потенциално преназначаване или напускане) може да бъде по-кратък, отколкото беше преди", пише Фрижери.

Политиката на Meta

Снимка: iStock

Meta е особено стриктна по отношение на очакванията си за ефективност. Технологичният гигант съкрати приблизително 3 600 служители през февруари, обозначавайки ги като слабо представящи се.

Има и ползи да си над средното ниво. Meta въвежда по-високи бонуси за най-добрите служители, съобщи Business Insider в понеделник.

В имейла си Фрижери уточни, че тенденцията не е специфична за Meta. Тя е общосекторна и отразява състоянието на пазара. Meta не отговори на искане за коментар.

Четири съвета за висока ефективност

Фрижери сподели пред Business Insider четири съвета как да останеш напред и да избегнеш недостатъчна ефективност.

Служителите трябва да направят очакванията експлицитни. "Съгласувайте с мениджъра си приоритетите и как изглежда „превъзходно“ представяне за следващите 30/60/90 дни", написа Фрижери. Служителите трябва активно да търсят обратна връзка. Те не бива да чакат официалните прегледи, написа Фрижери. Обратната връзка трябва да се търси „рано и често“. Фокусирайте се върху „видима, високоефективна работа“. "Избирайте проекти, обвързани с ясни резултати, и комуникирайте напредъка, рисковете и компромисите", посочи той. Продължавайте да инвестирате в уменията си. Фрижери пише, че служителите трябва да „трябва да приемат ученето като част от работата, особено когато екипите и приоритетите се променят“.

В подкаста Фрижери насърчи хората да бъдат самостоятелни и да създават нови проекти и да не мълчат за тях. Не е полезно да се „заключите в стая“, да работите три месеца и изведнъж да представите готовия продукт.

"Свръхкомуникацията наистина е стратегията, която бих препоръчал", каза той.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN