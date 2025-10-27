1 USD
Свят Бил Гейтс е вложил почти 80% от инвестиционния си портфейл в тези 4 компании

Бил Гейтс е вложил почти 80% от инвестиционния си портфейл в тези 4 компании

bTV Бизнес екип

Ето кои са те

Милиардерът и филантроп Бил Гейтс е инвестирал чрез фондацията „Гейтс“ около 79% от портфейла си на стойност 48 млрд. долара в четири основни компании, съобщава People. Фондацията притежава дялове и в десетки други компании.

На първо място с 27% от портфейла е Microsoft, където фондацията притежава над 26 милиона акции на стойност 13 млрд. долара. Гейтс е съосновател на компанията и я ръководи до 2008 г., когато се отдава изцяло на фондацията си.

Второто място заема конгломератът Berkshire Hathaway с 25% от портфейла, собственост на над 24 милиона акции на стойност 11,7 млрд. долара. Гейтс е бил член на борда на компанията до 2020 г.

Waste Management е третият най-голям актив с 15% от инвестициите, включващ над 32 милиона акции на стойност почти 7,4 млрд. долара. Четвърти е Canadian National Railway, съставляващ 12% от портфейла, с близо 55 милиона акции, оценени на 5,7 млрд. долара.

Фондацията „Гейтс“, основана през 2000 г. от Бил Гейтс и тогавашната му съпруга Мелинда, насърчава научни изследвания, развитие на нови технологии и изграждане на дългосрочни партньорства с държави и компании. През май Гейтс обяви, че ще дари 99% от богатството си на фондацията.

„Вълнуващо е да имаш средства, които можеш да вложиш в тези каузи“, каза Гейтс, като добави, че фондацията ще приключи дейността си през 2045 г.

Гейтс отбелязва допълни, че това решение идва в момент на размисъл и когато се отбелязва 25-ата годишнина на фондацията.

„През следващите двадесет години фондацията ще работи с партньори, за да постигнем колкото се може повече от нашата визия за по-справедлив свят", заяви Гейтс.

