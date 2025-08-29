Българите са най-недоволни от личните си финанси

Къде в Европа хората са най-доволни от личните си финанси?

Финансовото състояние на домакинството е не само от съществено значение за поддържането на достоен жизнен стандарт, но и играе решаваща роля за цялостната удовлетвореност от живота, според Евростат, официалната статистическа служба на ЕС.

В анкетата EU-SILC респондентите оценяват ситуацията си по пет основни показатели: адекватност на доходите, размер на спестяванията, способност за обслужване на задължения, възможност за покриване на неочаквани големи разходи, общ размер на активите на домакинството.

Оценката се дава по скала от 0 ("напълно неудовлетворен") до 10 ("напълно удовлетворен").

Кои страни оглавяват класацията?

През 2022 г. средната оценка в Европейския съюз достига 6,6. На върха обаче излизат Нидерландия и Финландия с впечатляващите 7,6. Следват Швейцария (7,5), както и Норвегия и Швеция (по 7,4). Над границата от 7 пункта се нареждат още Австрия (7,3), Исландия (7,2), Белгия, Дания и Обединеното кралство (по 7,1).

А кои държави остават на дъното?

България отчита най-ниската стойност – 4,6. Малко по-високи, но отново под прага 5,5 са резултатите на Турция (4,7), Албания (4,8), Черна гора (4,9), Северна Македония (5,1) и Сърбия (5,2). Гърция (5,3) се доближава до тази група.

Как се вписват големите икономики на континента?

Сред петте най-големи икономики Испания заема последното място със 6,3, а Франция е едва с една десета повече – 6,4. Германия и Италия леко надскачат средната стойност на ЕС, докато Обединеното кралство води в групата. За Лондон, Берлин, Рейкявик и Тирана обаче се ползват данни от 2018 г.

Наблюдават ли се географски модели?

• Северна Европа – особено скандинавските държави – демонстрира най-високи нива на удовлетворение.

• Западна Европа се представя стабилно с оценки между 6,8 и 7,6.

• Южна и Източна Европа показват разнопосочни резултати, а балканските кандидат-членки остават в дъното.

• Изненади: Румъния (7) се изкачва неочаквано високо, докато Германия (6,8) стои учудващо ниско спрямо икономическата си мощ.

Финансово удовлетворение и нетни доходи: има ли пряка зависимост?

Euronews Business анализира връзката между оценките за удовлетворение и годишните нетни доходи – както номинални, така и коригирани по стандарти на покупателната способност (PPS). Резултатите показват, че 51 % от различията се обясняват от номиналните доходи в евро, а55 % се обясняват при отчитане на покупателната способност.

„Доходите обясняват много, но не всичко“, отбелязват авторите на анализа. Най-добрите примери са Турция и България, които комбинират най-ниски доходи с най-ниска удовлетвореност. Обратно, Румъния демонстрира висока оценка (7) при сравнително ниски доходи (€9 084), докато Люксембург и Германия спадат под очакванията въпреки значително по-високите заплати.

Какви изводи правят статистиците?

Финансовото удовлетворение до голяма степен следва доходите, но върху него влияят и други фактори – разходи за живот, социална защита, сигурност на заетостта и инфлация. Затова едни от най-богатите страни не винаги заемат първите места в класациите на личното благосъстояние.

