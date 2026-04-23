България вече не е в топ 3 по най-нисък дефицит в ЕС

Къде са най-ниските съотношения на държавен дълг към БВП?

През 2025 г. секторът „Държавно управление“ отчита бюджетен дефицит от 4.113 млрд. евро, което се равнява на 3.5% от брутния вътрешен продукт (БВП), показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ), цитирано от БГНЕС.

Най-голям принос за дефицита има подсектор „Централно управление“, където недостигът достига 3.854 млрд. евро (3.3% от БВП). Подсектор „Местно управление“ също отчита отрицателно салдо от 254 млн. евро, докато при „Социалноосигурителните фондове“ дефицитът е минимален – 4 млн. евро.

В същото време държавният дълг на България възлиза на 34.635 млрд. евро, или 29.9% от БВП, като остава под прага от 60%, заложен в европейските фискални правила.

Данни от Европа

През 2025 г. всички държави членки, с изключение на Кипър (+3,4%), Дания (+2,9%), Ирландия (+1,8%), Гърция (+1,7%) и Португалия (+0,7%), отчитат дефицит. Най-високи дефицити са регистрирани в Румъния (-7,9%), Полша (-7,3%), Белгия (-5,2%) и Франция (-5,1%). Единадесет държави членки са имали дефицити, равни или по-високи от 3% от БВП. Това показват данни, цитирани от Eurostat.

В края на 2025 г. най-ниските съотношения на държавен дълг към БВП са регистрирани в Естония (24,1%), Люксембург (26,5%), Дания (27,9%), България (29,9%), Ирландия (32,9%), Швеция (35,1%) и Литва (39,5%). Дванадесет държави членки са имали съотношения на държавен дълг по-високи от 60% от БВП, като най-високите са регистрирани в Гърция (146,1%), Италия (137,1%), Франция (115,6%), Белгия (107,9%) и Испания (100,7%).