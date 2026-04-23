1 USD
1.1733 BGN
Петрол
103.1 $/барел
Bitcoin
$78,100.6
1 USD
1.1733 BGN
Петрол
103.1 $/барел
Bitcoin
$78,100.6
България вече не е в топ 3 по най-нисък дефицит в ЕС

България вече не е в топ 3 по най-нисък дефицит в ЕС

bTV Бизнес екип

Къде са най-ниските съотношения на държавен дълг към БВП?

През 2025 г. секторът „Държавно управление“ отчита бюджетен дефицит от 4.113 млрд. евро, което се равнява на 3.5% от брутния вътрешен продукт (БВП), показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ), цитирано от БГНЕС. 

Най-голям принос за дефицита има подсектор „Централно управление“, където недостигът достига 3.854 млрд. евро (3.3% от БВП). Подсектор „Местно управление“ също отчита отрицателно салдо от 254 млн. евро, докато при „Социалноосигурителните фондове“ дефицитът е минимален – 4 млн. евро.

В същото време държавният дълг на България възлиза на 34.635 млрд. евро, или 29.9% от БВП, като остава под прага от 60%, заложен в европейските фискални правила.

Данни от Европа

През 2025 г. всички държави членки, с изключение на Кипър (+3,4%), Дания (+2,9%), Ирландия (+1,8%), Гърция (+1,7%) и Португалия (+0,7%), отчитат дефицит. Най-високи дефицити са регистрирани в Румъния (-7,9%), Полша (-7,3%), Белгия (-5,2%) и Франция (-5,1%). Единадесет държави членки са имали дефицити, равни или по-високи от 3% от БВП. Това показват данни, цитирани от Eurostat. 

В края на 2025 г. най-ниските съотношения на държавен дълг към БВП са регистрирани в Естония (24,1%), Люксембург (26,5%), Дания (27,9%), България (29,9%), Ирландия (32,9%), Швеция (35,1%) и Литва (39,5%). Дванадесет държави членки са имали съотношения на държавен дълг по-високи от 60% от БВП, като най-високите са регистрирани в Гърция (146,1%), Италия (137,1%), Франция (115,6%), Белгия (107,9%) и Испания (100,7%).

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Ако обичате да пътувате, тези грешки могат да ви струват скъпо
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Защо българските онлайн търговци губят клиенти в последната секунда?
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Ипотека без риск: Колко кредит можем да си позволим наистина?
Стефани Боова

Стефани Боова

Как бързо да проверите онлайн коя е вашата изборна секция?
