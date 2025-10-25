България в ТОП 10 най-добри места за пътуване, когато сте на 20 години

Кои са останалите старни в класацията?

Най-доброто време да обиколите света с приятели или сами е когато сте млади. Често казват, че двайсетте години са времето, когато трябва да откриеш себе си, но какво по-добро от това да откриеш себе си, докато пътуваш из света? Класаця на Lonely Planet показва 10-те страни, които задължително трябва да посетите, докато сте още на 20 и България е една от класираните страни.

Ето целият списък:

1. Шри Ланка

Заради размера си, остров Шри Ланка с форма на сълза е задължителна дестинация за хора на двайсет и няколко години. Цените са достъпни и тъй като има по нещо за всеки, Шри Ланка е чудесна и за групово пътуване. От славната скална крепост в Сигирия и Храма на Свещения зъб в Канди до тюркоазените води на Мириса , Шри Ланка е една от онези дестинации, където наистина можете да си осигурите разнообразен маршрут .

2. Токио, Япония

Има нещо в Токио , което вдъхва чувство на страхопочитание и удивление. Огромният метрополис обещава нови открития, на всеки ъгъл и задна уличка, за градския изследовател – от малки караоке барове и оживени развлекателни квартали до магазини за кимона втора употреба, художествени галерии и вековни светилища. Младите хора ще открият тръпка и вълнение в квартали като осветения с неонови светлини Шинджуку или модния Хараджуку , но градът предлага и много възможности за исторически и културни преживявания в квартали като Асакуса , дом на най-стария храм в града, Сенсо-джи.

3. Гърция

Гърция е, без съмнение, едно от най-добрите места за опознаване, когато сте на двайсет години.. Отправете се към Миконос за дансинги, които се тресат от пулса на техно музиката, и пясъчни плажове, които успяват да съчетаят релаксация и непрестанно парти. Отпийте питие в Sun Spirit сред скалите на Санторини , докато слънцето се топи в Егейско море, и открийте новата си любима дреха, докато се разхождате по емблематичните бели тесни улички.

4. Ванг Виенг, Лаос

Търсите класическото, безгрижно преживяване с раница в Югоизточна Азия? Отправете се във Ванг Виенг . Този град с атмосфера на провинция в централен Лаос е насочен към младите и авантюристично настроени хора от близо две десетилетия. В предишни години действието се е съсредоточавало около река Сонг, място за крайбрежни рейв партита и опасни суингове, но през 2012 г. властите са взели мерки срещу тези опасни атракции и са забранили използването на високоговорители. Карането на тръби по река Сонг остава задължително във Ванг Виенг, но атмосферата е по-скоро сред природата, отколкото заради махмурлука днес.

5. Нова Зеландия

За повечето хора, стигането до Нова Зеландия изисква дълго пътуване. Отдалеченото местоположение на тази колекция от природно впечатляващи острови е част от привлекателността на „Земята на дългия бял облак“, но прекосяването на Тихия океан не е нещо, което можете да планирате за една нощ. И все пак, дългосрочното приключение в Нова Зеландия не е задължително да бъде сложно, нито изключително скъпо – стига да сте готови да работите за него.

6. Аляска, САЩ

Заредете вътрешния си търсач на адреналин в Аляска , където почти постоянната лятна дневна светлина ще ви осигури достатъчно време, за да проверите всички кутии за приключения. Качете се на хидроплан, за да видите кафяви мечки, които ловят риба в Национален парк и резерват Катмай, или в суровите ледници на залива Принц Уилям. Изкачете се сами по леда по склоновете на ледника Руут в Национален парк и резерват Врангел-Сейнт Елиас след епично пътуване до малкото бивше миньорско селце Маккарти.

7. Коста Рика

През деня се впуснете в приключения на открито, независимо дали става въпрос за преходи в дъждовната гора, плуване край водопади, бягане по бързеи или епичен сърф. През нощта се насладете на питие в спокойни плажни барове или се забавлявайте в нощните клубове в Сан Хосе . В зависимост от местоположението ви, Коста Рика е „дива“ денонощно, което я прави идеално място за пътешественици на двайсет и няколко години.

8. Оахака, Мексико

Оаксака , Мексико , е истинско бижу. Пълно с култура, история, невероятна храна и природни чудеса, това е чудесна дестинация за млади пътешественици с широко отворени очи. Върнете се назад в миналото на археологически обекти като Монте Албан и Митла , представящи завладяващото наследство на сапотеките. Самият град е обект на световното наследство на ЮНЕСКО, с цветни улици и оживени пазари.

9. България

Изобилието от евтини преживявания, които България предлага, превръща пътуването с раница в тази балканска страна в приключение, което ще ви накара да попълните дневника си. Никога не сте карали ски? Няма проблем. За начинаещи, обилно заснежените писти на Банско са достъпно място за учене. Хижи, предлагащи всичко необходимо, като Snomads, се намират близо до стария град с дървени конструкции, като скъпите следобедни ски забавления се разменят за традиционни таверни с прясно приготвени спътници за пътуване.

10. Винената страна на Вирджиния

Няма нищо по-хубаво от обикалянето на винарни с най-добрите си приятели под славното слънце. Има всякакви екстравагантни места за планиране на най-доброто винено приключение , но тъй като работим с бюджет за двайсет и няколко години, приятелите ми обичат да се отправят към Вирджиния, за да пият страхотни вина, заобиколени от очарователните планини Блу Ридж.

