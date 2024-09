България е най-добрата държава за стартиране на нов бизнес в Европа

Кои са другите държави в Европа, в които е благоприятно да стартирате своя бизнес?

Създаването на малко или средно предприятие (МСП) в Европа не е толкова трудно, колкото повечето хора си мислят. Въпреки че в някои страни на континента има по-строги разпоредби, които могат да затруднят гражданите на страни извън ЕС, други са много отворени и приветстват както местни, така и чуждестранни инвеститори и бизнесмени.

В ЕС има 24,4 милиона МСП през 2023 г.

Според Statista през 2023 г. Европейският съюз е имал около 24,4 милиона малки и средни предприятия, в които работят близо 85 милиона души. Те съставляват около 99,8% от всички стартиращи и работещи предприятия на континента и са гръбнака на по-малките региони и градове.

Колко лесно е да се води бизнес в която и да е страна означава да се вземат под внимание няколко ключови фактора. Индексът за лекота на правене на бизнес на Световната банка ги класифицира в 10 категории. Те включват:

Започване на бизнес

Получаване на разрешителни за строеж

Снабдяване на електричество

Регистриране на собственост

Получаване на кредит

Защита на миноритарните инвеститори

Плащане на данъци

Трансгранична търговия

Принудително изпълнение на договори

Решаване на проблеми, свързани с несъстоятелност

Въпреки че не всяка страна е най-добра във всяка от изброените по-горе категории, ето някои от най-достъпните страни в Европа за започване на бизнес:

България

България е изключително предпочитан център за нов бизнес в Източна Европа заради сравнително лесното справяне с бюрокрацията при създаването на фирма. Процсът тук отнема само няколко седмици. Административните разходи също са много ниски в сравнение с по-голямата част от Европа, а корпоративният данък е само 10%.

Чуждестранните компании нямат законови ограничения за закупуване на земя в страната и трябва да плащат само оперативни разходи след регистрацията. Предприемачите от ЕС могат да се възползват и от евтина работна ръка, висококвалифицирана и многоезична работна ръка и сравнително ниски разходи за живот, като същевременно имат достъп до единния европейски пазар, тъй като България е част от ЕС. Геополитическото разположение на България в Югоизточна Европа осигурява удобен достъп до други утвърдени пазари като Гърция и Турция, като същевременно открива възможности за развитие в Сърбия и Северна Македония.

България също така позволява дистанционна регистрация на дружества.

Ирландия

Република Ирландия е един от най-популярните избори за започване на бизнес в Европа, тъй като е икономика с високи доходи и силно развита в цифрово отношение. По данни на 1Office използването на смартфони е достигнало 90%, а достъпът до интернет в домакинствата - 92%, което създава добра основа за бизнес с технологични и цифрови продукти. Enterprise Ireland инвестира в около 200 стартиращи предприятия всяка година, което означава, че страната изпраща много силно и приветливо послание към предприемачите по света.

Според доклада на Световната банка Doing Business in the European Union 2020: Ирландия, няколко ирландски града заемат високи позиции по много от горепосочените параметри.

Нидерландия

По данни на Световния икономически форум Нидерландия е петата по големина икономика в Европейския съюз с брутен вътрешен продукт от около 918,7 млрд. евро, което представлява около 5,96% от икономиката на ЕС. Стимулите включват надбавка за предприемачи, както и решение от 30%. То позволява на работодателите да изплащат 30% от заплатите на чуждестранните таланти, без да удържат данък. Освен това правителството подкрепя научноизследователската и развойната дейност, както и иновациите, като възстановява различни разходи на дружествата, които провеждат научни изследвания.

Швеция

Швеция е още един център за стартиращи бизнеси на технологичните предприемачи в целия свят, с много голям брой ранни внедрители на нови технологии. Сред известните шведски компании са Ericsson, Astra Zeneca, Volvo и Sandvik, както и Klarna и Spotify.