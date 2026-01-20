BGN → EUR
Свят AstraZeneca пуска акциите си на Уолстрийт от февруари

AstraZeneca пуска акциите си на Уолстрийт от февруари

Свят

bTV Бизнес екип

Фармацевтичната индустрия остава приоритетна цел за американския президент Тръмп

Британският фармацевтичен гигант „АстраЗенека“ (AstraZeneca) обяви, че акциите му ще се търгуват на Нюйоркската фондова борса от февруари, като нов етап от пренасочване на дейностите на компанията към САЩ.

Групата обяви през септември своето намерение да пусне за вторично публично предлагане акциите си на Уолстрийт, малко след като разкри план за инвестиции от 50 милиарда долара до 2030 г. за укрепване на производствените и изследователските си дейности в САЩ.

Въпреки това, водещата британска фармацевтична компания ще остане със седалище във Великобритания и ще запази основното си място в FTSE 100 - водещия индекс на Лондонската фондова борса, съобщава БТА.

Предлагането на акциите на AstraZeneca в САЩ, считано от 2 февруари, е част от плана, одобрен от акционерите ѝ. Целта е да се уеднакви начина, по който акциите са представени на различните борси, така че компанията да има единна, глобална структура на предлагане на акциите си. Това ще позволи на глобалните инвеститори да търгуват с акциите по един и същи начин, като се отчита факта, че AstraZeneca е световна компания, а не само британска.

САЩ представлява основния пазар за британската компания, която още през април 2025 г. обяви постепенното прехвърляне на част от европейското си производство в страната.

Фармацевтичната индустрия остава приоритетна цел за американския президент Доналд Тръмп, който многократно е заплашвал с мита върху лекарствата и оказва натиск върху компаниите да прехвърлят дейностите си в САЩ. Тръмп цели да принуди сектора да намали цените на лекарствата в САЩ, които са сред най-високите в света, допълва АФП.

AstraZeneca се съобрази на тези искания, като в началото на октомври обяви, че ще намали цената на някои от лекарствата си в САЩ и че в замяна е получила освобождаване от мита за срок от три години.

