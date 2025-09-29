1 USD
Свят AstraZeneca листва акциите си директно на Нюйоркската фондова борса без да напуска Великобритания

AstraZeneca листва акциите си директно на Нюйоркската фондова борса без да напуска Великобритания

bTV Бизнес екип

Директният листинг улеснява американските инвеститори

Фармацевтичният гигант AstraZeneca обяви, че ще листне директно своите обикновени акции на Нюйоркската фондова борса (NYSE), като по този начин ще замени настоящото си листване чрез American Depositary Receipts (ADR) на Nasdaq, съобщи Euronews.

Компанията посочи, че целта е да се хармонизира структурата на листингите й, като в същото време тя ще остане със седалище във Великобритания, предаде БГНЕС. Акциите на AstraZeneca ще продължат да се търгуват и на Лондонската фондова борса, както и на Nasdaq Stockholm.

„Унифицираната структура на листинг ще ни позволи да достигнем до по-широк кръг глобални инвеститори и ще направи участието в бъдещето на AstraZeneca още по-привлекателно за нашите акционери,“ заяви председателят на борда Мишел Демаре.

Решението идва на фона на спекулации, че компанията може в бъдеще да премести изцяло своето търговско присъствие от Лондон в САЩ – където пазарите са по-ликвидни и мащабни. Според анализатори директният листинг улеснява американските инвеститори, които вече ще могат да купуват акции без допълнителните разходи и усложнения, свързани с ADR.

В отговор на новината акциите на AstraZeneca, търгувани във FTSE 100, нараснаха с 0,71% в ранните часове на 29 септември.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

