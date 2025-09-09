1 USD
1.67208 BGN
Петрол
66.09 $/барел
Bitcoin
$112,246.0
Свят „Арктическият път на коприната“ е на стойност 300 млрд. долара

„Арктическият път на коприната“ е на стойност 300 млрд. долара

Свят

bTV Бизнес екип

Който контролира този арктически маршрут, ще може да окаже огромно влияние върху световните дела

През 2020 г. руското правителство одобри „Програма за развитие на арктическата инфраструктура и промишленост“ на стойност над 300 милиарда долара - за пристанища, електроцентрали, тръбопроводи, летища и дори цели градове. Пътят през Арктика може да бъде по-бърз и по-евтин от алтернативните маршрути. А с нарастващата политическа нестабилност в Близкия изток, наличието на жизнеспособен път през Арктика може вече да не е лукс, а спешна необходимост.

Снимка: Getty Images

Който контролира този арктически маршрут, ще може да окаже огромно влияние върху световните дела през следващите години. Топенето на ледовете не само отваря плавателния път, но и разкрива колосални запаси от природни ресурси, дебнещи на дъното на морето и под него. Стойността на девствените запаси от нефт и газ в Арктика се оценява на 35 трилиона долара. Тяхното развитие ще укрепи позициите на Русия на световните енергийни пазари и значително ще увеличи влиянието ѝ на световната сцена. Тази комбинация от богати ресурси и достъп до пазари има толкова голям потенциал, че Северният морски път все повече се нарича по друг начин-Арктическият път на коприната.

Снимка: Getty Images

Пътуването през Северния ледовит океан не е лесна задача дори при сегашното затопляне на климата. Ето защо Русия изгражда изцяло нов флот от арктически кораби - ще бъдат пуснати в експлоатация 100 нови кораба, включително специализирани товарни кораби, кораби за поддръжка и най-важното - ново поколение атомни ледоразбивачи. Двата ядрени реактора, разположени в корпуса, им позволяват да работят в условия на замръзване до -50 24 часа в денонощието до седем години, без да претоварват горивото. Те могат да счупят триметров лед, което означава възможност за целогодишното им използване по целия Северен морски път, за да проправят път в леда и осигуряват безопасното преминаване за по-малките кораби. Никоя друга държава не разполага с флот от атомни ледоразбивачи, Русия вече има осем в експлоатация и строи още четири.

Китай също е силно заинтересован от Арктика и дори се нарича почти арктическа държава като открито заявява желанието си да инвестира в регионите на Далечния север. Китай вижда в Арктическия път на коприната логично продължение на инициативата си

„Един пояс, един път“.

