Архитектурата в този град е родена от схема за избягване на данъци

Хората са готови да измислят креативни и понякога необичайни решения, за да намалят данъчната си тежест

В сърцето на Пулия, Италия, малкото градче Алберобело се гордее с уникална архитектурна особеност – конусовидните къщи, известни като трули. Те изглеждат като сцена от приказка, но зад тази живописна фасада се крие умна бизнес стратегия, изобретена от жителите преди векове.

Как са построени трулите?

Снимка: iStock

Трулите са построени без хоросан – не заради липса на строителни материали, а с ясна цел: да бъдат демонтирани бързо при необходимост. Защо? За да се избегнат данъците върху недвижимите имоти. Когато данъчните служители се приближели, местните можели да разглобят домовете си, превръщайки ги на практика в временни постройки. По този начин, чрез проста архитектурна хитрост, жителите запазвали своите жилища, без да плащат непосилни данъци.

Високите данъци

Снимка: iStock

Трулите се появяват още през 14-ти век, създадени за местни фермери. Камъните са подредени без хоросан, което ги прави леки, преносими и същевременно издръжливи. Този „гипсокартон“ на Средновековието е доказателство за практичност, естетика и бизнес мислене още преди векове.

През 15-ти век, или някъде около това време, местните управници обичали да налагат изключително високи данъци върху собствеността. Резултатът? Трулите се строят без хоросан, така че ако се разчуе, че наблизо има данъчни инспектори, да могат да ги съборят набързо.

Този подход е истинска стратегия за оцеляване, която съчетава умение, креативност и бизнес мислене. Днес трулите не само оцеляват, но и се превръщат в икона на туристическия бизнес в Алберобело. Много от тях са реставрирани и включени в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, привличайки стотици хиляди посетители всяка година.

Бизнес уроци от трулите

Снимка: iStock

Архитектурата на трулите показва как креативността може да се използва за намаляване на разходи и данъчни задължения – подход, който съвременните предприемачи могат да превърнат в устойчиви бизнес модели. Подобни случаи се наблюдават и в Англия.

През 18-ти век в Англия е имало данък върху прозорците. Това означава, че колкото повече прозорци имате в дома си, толкова повече данъци трябва да плащате. Например: къща с 10–20 прозореца плаща малко повече, а ако имате повече от 20 прозореца, данъкът е още по-висок.

Резултатът? Много собственици не искали да плащат допълнително, затова просто зазиждали някои прозорци, за да намалят данъка. Тъй като това можело лесно да се поправи между проверките, те запазвали възможността да върнат прозорците по-късно.

Хората са готови да измислят креативни и понякога необичайни решения, за да намалят данъчната си тежест. В сравнение с трулите в Алберобело, разглобяването на цяла къща е още по-крайна форма на такъв подход, но принципът е същият: адаптация, умна стратегия и избягване на ненужни разходи.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN