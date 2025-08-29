Американският търговски дефицит скача с над 22%

Това е далеч над пазарните очаквания за негативен баланс

Дефицитът на САЩ при търговията със стоки се увеличи рязко през юли с 18,7 млрд. долара (ръст с 22,1%) до 103,6 млрд. долара спрямо месец по-рано, което е далеч над пазарните очаквания за негативен баланс в размер на 89,45 млрд. долара.

Това е най-големият дефицит при търговията със стоки от 4 месеца насам и се доближава до рекордно високия дефицит от 162 млрд. долара през март, който се дължеше на предварителното складиране на запаси преди новите американски тарифи да влязат в сила, съобщава БНР.

Вносът на стоки в САЩ скочи през юли със 7,1% спрямо предходния месец до 281,5 млрд. долара, воден от промишлени доставки (скок с 25,4% до 60,7 млрд. долара), капиталови стоки (повишение с 4,8% до 95,9 млрд. долара), на храни и напитки (с 2,4% до 18,5 млрд. долара), потребителски стоки (с 2,1% до 95,9 млрд. долара) и на други стоки (с 11,5% до 13,5 млрд. долара).

Междувременно износът на американски стоки се понижи с 0,1% до 178 млрд. долара, което отразява по-ниските продажби на промишлени стоки (понижение с 0,8% до 59,9 млрд. долара), потребителски стоки (с 0,9% до 22,8 млрд. долара) и на други стоки (с 2,4% до 8,7 млрд. долара). Понижението на износа беше частично компенсирано от нарастване на продажбите на автомобили зад граница (с 2,2% до 13 млрд. долара), на капиталови стоки (с 0,7% до 59,8 млрд. долара) и на храни и напитки (с 0,5% до 13,8 млрд. долара).

Изненадващо рязкото разширяване на търговски дефицит може да окаже негативно влияние върху растежа на икономиката на САЩ през третото тримесечие, след като драматичното свиване на негативния търговски баланс през второто тримесечие допринесе с рекордните 4,95 процентни пункта към нарастването на БВП с 3,3% на годишна база през периода април - юни.

