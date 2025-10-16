Ал Пачино и Робърт Де Ниро празнуват 50 години приятелство с нова кампания за Moncler

Пачино казва, че приятелството е най-ценното нещо

Ал Пачино и Робърт Де Ниро се появяват за първи път заедно в модна кампания за луксозната италианска марка Moncler. Инициативата, озаглавена „По-топло заедно“ (The Art of Togetherness), отбелязва 50-годишното приятелство между актьорите и 70 години от създаването на марката, съобщава Page six.

Въпреки дългогодишната си съвместна работа във филми като „Кръстникът: Част II“, „Праведното убийство“ и „Ирландецът“, Пачино и Де Ниро досега не са заставали заедно пред камерата в рекламна роля. Черно-белите кадри, заснети в Ню Йорк от фотографа Платон, залагат на силен визуален контраст и тематично предават посланията на приятелство, уважение, връзка и доверие.

Една от най-запомнящите се сцени в кампанията показва двамата актьори, седнали на покрив с изглед към силуета на Манхатън — символично място, което обединява тяхната кино кариера с корените им в Ню Йорк. Друга снимка ги улавя, облегнати на дървена маса, усмихнати и вперили погледи един в друг.

В изявление, придружаващо кампанията, Де Ниро коментира: „Топлината никога не е била просто въпрос на облекло. Тя идва отвътре.“ Пачино допълва: „Приятелството е най-ценното нещо. То е изградено върху доверие и споделен свят.“ От Moncler споделят, че се гордеят с партньорството с двама велики приятели и киномейстъри.

Кампанията е заснета преди смъртта на актрисата Даян Кийтън — дългогодишна приятелка и екранен партньор и на двамата актьори. Де Ниро изрази тъгата си пред Hollywood Reporter, наричайки я „неочаквана загуба“, докато Пачино, който в миналото я е наричал „любовта на живота си“, подчертава: „Тя беше истинска артистка. Познавах я като част от живота си и я обичах.“

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN