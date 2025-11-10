5000 евро за килограм: Къде се произвежда най-скъпото прошуто в света?

Защо е толкова скъпо то?

В тихата и почти недокосната природа на югозападна Андалусия, между Севиля и португалската граница, се намира регионът Сиера де Арасена - дом на най-скъпото прошуто в света. Там, където времето тече по-бавно, а човекът и природата все още живеят в перфектна хармония, се създава Jamón de Jabugo, прошуто, което, както се казва, „се топи в устата“.

Столицата на този район е Арасена, тих град, известен с белите си къщи, каменните си улички и пещерата „Gruta de las Maravillas“, една от най-големите в Испания. Тази пещера, открита през 1913 г., е дълга повече от два километра и крие 12 зали и шест подземни езера.

Околните села - Алахар, Фуентееридос и Алмонастер ла Реал, са известни със своята автентичност и с това, че представляват „истинската Испания“, без туристическите тълпи и търговския блясък, пише Kurir.rs.

Сиера де Арасена е истински рай за любителите на природата. Тук планините са кротки, пътищата криволичещи и тихи и не е необичайно елен да ви пресече пътя, докато шофирате. Поради запазената си природа, този район е любим сред велосипедистите, туристите и тези, които бягат от градската суматоха.

Това, с което Сиера де Арасена е най-известна, със сигурност е иберийската шунка. Тя се получава от специална порода свине, които пасат свободно по ливадите и се хранят изключително с жълъди.

Месото им, богато на здравословни мазнини, има аромат и текстура, които никое друго прошуто не може да възпроизведе. Най-известното сред тях се казва Jamón de Jabugo, на името на село Jabugo, и е защитено с наименование за географски произход.

Най-скъпото прошуто в света идва от този регион, то се произвежда от компанията Dehesa Maladúa и се нарича Manchado de Jabugo. Един килограм струва цели 4840 евро, а процесът на сушене отнема седем години.

Това прошуто влезе в Книгата на рекордите на Гинес като най-скъпото в света.

Името „Манчадо“ идва от рядката порода прасета Манчадо де Жабуго, разпознаваема по шарките по кожата. Този вид е бил почти изчезнал, но местните фермери са го спасили и са го върнали към живот. Прасетата живеят свободно в горите, хранят се с жълъди и диви треви, а жизненото им пространство формира ядрото на вкуса на това уникално прошуто.

Както казват производителите, „всяко парче прошуто Манчадо де Жабуго“ е не само деликатес, но и „жив свидетел на традицията, природата и уважението към земята“.

