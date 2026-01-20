3 прогнози за пазара на часовници през 2026 г., които разкриват какво желаят купувачите

Ще се възприемат ли часовниците като инвестиция?

Първократните купувачи на часовници диктуват нови модели на потребление, които ще оформят пазара през 2026 г. Индустриални експерти отбелязват, че тези нови клиенти все по-често разглеждат часовника едновременно като лично стилово изявление и дългосрочна покупка, за която си струва да се спестява.

Профилът на първия купувач се променя - той става по-млад и по-информиран относно мястото и момента на покупката.

Възход на вторичния луксозен пазар

Вторичният пазар на луксозни стоки печели от тази динамика. Според доклад от октомври на Boston Consulting Group и платформата за препродажба на модни изделия Vestiaire Collective, обемът на препродажбите може да достигне 360 милиарда долара до 2030 г.

Младите купувачи са привлечени от чисти линии и разпознаваем дизайн, което подсказва, че тазгодишният бум на часовниците ще бъде дефиниран по-скоро от сдържаност, отколкото от показност.

„Ако 2025 беше годината, в която хората започнаха да флиртуват с часовниците, то 2026 е годината, в която ще се обвържат – особено по-младите купувачи“, каза Юджийн Тутуников, главен изпълнителен директор на пазара Swiss Watch Expo.

Двама търговци на часовници втора употреба и един стилист споделиха пред Business Insider кои ще бъдат най-горещите тенденции през 2026 г.

Cartier ще конкурира Rolex

Cartier вече привлече вниманието на поколение Z през 2025 г., а търговците очакват марката да надгради този импулс и през 2026 г. Макар Rolex да се запази като лидер, прогнозите сочат сериозно търсене именно на Cartier.

Поп иконата Тейлър Суифт също даде одобрението си: певицата бе заснета с Cartier Santos Demoiselle в снимките за обявяване на годежа си през август.

„Cartier официално премина от „модна любимка“ към „умна покупка““, коментира Тутуников. „Това е, което клиентите със стил желаят, но и което опитните купувачи вярват, че ще запази стойността си. През 2026 г. Cartier не забавя темпото – той задава ритъма.“

Chrono24 по-рано сподели пред Business Insider, че три модела особено силно привличат поколение Z: базовият Tank, по-спортният Santos и елегантният Panthère.

Значение на размера на циферблата

По-малките модели, подходящи за всекидневно носене, набират популярност. По-едрите часовници – обикновено над 40 милиметра – излизат от мода, посочва търговецът Пол Алтиери.

„Корпуси от 36 до 40 милиметра, чисти циферблати и универсален дизайн, който работи всеки ден, се харесват повече от дръзките акцентни модели“, казва той.

Стилистът и основател на New York Fashion Geek Реджиналд Фъргюсън също смята, че диапазонът 36–40 милиметра ще бъде „златната среда“ за купувачите през 2026 г.

Часовниците – подаръкът на годината

Днес часовниците са не само стилови аксесоари. Според Тутуников те се превръщат в сантиментални реликви, които правят спомените по-осезаеми. Той наблюдава как все повече родители подаряват часовници на децата си.

„Виждаме как много семейства пропускат голямото пътуване за дипломиране и избират часовник вместо това“, казва той. „Това е емоционално, трайно и свързано с конкретен момент – носите този спомен всеки ден.“

Часовниците се възприемат и като инвестиция, което ги превръща в подарък, който продължава да носи стойност.

