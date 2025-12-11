ВАШИЯТ БИЗНЕС. ЗАДВИЖВАН ОТ APPLE. ПОДКРЕПЕН ОТ iSTYLE.

Защо все повече компании в България преминават към Mac и какво печелят, когато го направят с iSTYLE Business+.

В динамичната IT среда компаниите търсят не просто надеждна техника, а решения, които намаляват разходите, ускоряват работата и гарантират сигурност на корпоративно ниво. Ето защо MacBook Pro се превръща в предпочитан избор за системни интегратори, IT доставчици и компании, независимо те техния размер, които искат да изградят устойчива технологична инфраструктура.

Когато това решение е подкрепено от iSTYLE Business+ – официалния Apple Premium Partner за бизнеса в България – ефектът е още по-значим: оптимизирани разходи, експресна доставка, MDM интеграция, персонализирана консултация и пълна поддръжка през целия жизнен цикъл на устройствата.

MACBOOK PRO: СТАНДАРТЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

Новите модели MacBook Pro с M5, M4 Pro и M4 Max чипове осигуряват мощност, която традиционните мобилни работни станции трудно достигат. Това е ключово за бизнеси, които работят с:

- софтуер за разработка

- CAD/CAM инструменти

- обработка на снимки и видео

- облачни платформи

- сложни бази данни

- многозадачност в корпоративна среда

С до 22 часа живот на батерията, липса на шум и минимално загряване, MacBook Pro осигурява стабилност, която ИТ отделите оценяват, а служителите усещат всеки ден.

ЗАЩО MACBOOK PRO Е ДОБРИЯТ ИЗБОР ЗА КОРПОРАТИВНА СРЕДА

Съвременният бизнес поставя високи изисквания към технологиите - изчислителна мощ, добра графика, устойчиво натоварване и дългосрочен жизнен цикъл.

MacBook Pro предлага значими предимства:

- висока производителност при сложни процеси

- стабилна работа с професионален софтуер

- добър термален мениджмънт

- дълъг реален експлоатационен живот

- висока остатъчна стойност при Trade-In.

За компаниите това означава: по-малко инциденти, по-малък риск от downtime и по-нисък TCO (Total Cost of Ownership).

Mac устройствата се отличават с вградена многослойна защита и архитектура, която елиминира голяма част от рисковете, характерни за други платформи.

Предимства за IT екипите:

- защита от вируси и злонамерен софтуер по подразбиране

- безплатни, дългосрочни ъпдейти

- FileVault криптиране на ниво устройство

- Seamless интеграция с корпоративни VPN и мрежови политики

- възможност за Zero-Touch внедряване от разстояние.

Mac се доставя с предварително инсталирана операционна система и е готов за работа в секунди. Това намалява времето за внедряване и елиминира нуждата от допълнителни лицензи, обучения или настройки.

Apple устройствата работят като един организъм. За служителите това означава бързина и удобство, а за бизнеса - ефективност и по-малко загубено време.

- iPhone приема обаждания и съобщения директно на Mac

- AirDrop прехвърля файлове мигновено между устройствата

- Sidecar превръща iPad във втори дисплей

- AirPods се свързват автоматично

- Keychain синхронизира паролите сигурно през цялата екосистема.

Този тип интеграция повишава продуктивността и позволява на екипите да работят по-бързо, независимо къде се намират.

КАКВО ВИ ДАВА iSTYLE BUSINESS+

Създаването на бизнес профил в iSTYLE Business+ отваря свят на ексклузивни отстъпки за вас и вашия бизнес. Регистрирайте се сега и кажете "да" на безплатната доставка и - да - на бизнес ценова листа с отстъпки.

И ОЩЕ:

ABM/MDM pre-enrollment – готовност за централизирано управление още при първото включване. Тази услуга позволява автоматично конфигуриране, сигурно включване в корпоративната структура и минимално натоварване на IT екипите.

Trade-In програма – обратно изкупуване на настоящи устройства с цел оптимизация на бюджета. Това дава възможност за по-нисък общ разход и по-лесно планиране на обновяването на хардуера.

MacComfort – +2 години удължена гаранция (общо 3 години). Осигурява удължена защита за устройствата и намалява риска от непланирани разходи през жизнения цикъл.

iCare+ – застраховка за пълна сигурност.

Покрива инцидентни повреди, течности, счупвания и други рискове, които могат да доведат до прекъсване на работата.

Като Apple Premium Partner и официален партньор за бизнеса, iSTYLE предлага цялостно решение - от избор на устройства до тяхното внедряване, управление и поддръжка.

Основни предимства за компаниите:

Замяна на стари MacBook устройства.

Оптимизиране на фирмения хардуерен парк чрез Trade-In програма.

Безплатна доставка на следващия ден.

За да може вашият екип да започне работа незабавно.

Пълна поддръжка и удължена гаранция.

Удължена гаранция и персонално обслужване през целия жизнен цикъл на устройствата.

MDM интеграция и корпоративно управление.

Съвместимост с водещи Mobile Device Management решения — идеално за системни интегратори и ИТ администратори, които управляват множество устройства.

Персонален бизнес консултант.

Специалистите на iSTYLE помагат при избор на конфигурация, внедряване, обучение и оптимизация.

ЦЕЛТА: ПО-СИЛЕН, ПО-СИГУРЕН И ПО-ЕФЕКТИВЕН БИЗНЕС

MacBook Pro не е просто устройство, а инвестиция в по-висока производителност, по-ниски оперативни разходи и по-добра инфраструктура.

А когато тази инвестиция е подкрепена от iSTYLE Business+, компаниите получават цялостна B2B услуга от най-висок клас.

РЕГИСТРИРАЙТЕ СВОЯ БИЗНЕС ПРОФИЛ В iSTYLE И ОТКРИЙТЕ ЕКСКЛУЗИВНИТЕ БИЗНЕС ПРЕДИМСТВА

Регистрацията в платформата iSTYLE Business+ отваря достъп до:

- специални ценови условия

- персонални оферти

- експресна доставка

- отстъпки според обем и честота

- възможности за финансиране

- бизнес Trade-In решения

Регистрирайте бизнеса си още днес и повишете ефективността на вашата организация:

https://istyle.bg/pages/business-contacts.