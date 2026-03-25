Огафарм: Когато аптеката е на 30 км – как живеят хората без достъп до лекарства

За много хора аптеката е нещо, което приемат за даденост – на няколко минути разстояние, с бърз достъп до лекарства и съвет от фармацевт. В малките населени места в България това все по-често не е реалност.
В редица региони хората разчитат на една аптека за няколко населени места – а понякога и на нито една. Това означава пътуване, изчакване и несигурност в ситуации, в които времето често има значение.
От Огафарм споделят, че този проблем не е нов, но става все по-видим с годините – особено в райони с намаляващо население и ограничен достъп до здравни услуги.
Затварянето на една аптека в малък град или село не означава просто по-малък избор. То означава, че хората губят най-близката си точка за достъп до лекарства.
В практиката това води до ситуации, в които:
Това е реалност, която рядко попада в публичното пространство, но засяга ежедневието на хиляди хора.
В тези региони нуждата от лекарства не намалява – напротив. Населението е по-застаряващо, а хроничните заболявания са по-чести.
И въпреки това аптеките намаляват.
Причината, според практиката на Огафарм, не е в липсата на пациенти, а в трудността да се поддържа дейността.
Един от най-големите проблеми е недостигът на кадри.
Както казва Огнян Огнянов от Огафарм:
„Основната причина е липсата на кадри.“
Без магистър-фармацевт аптека не може да функционира. А в малките населени места намирането на такъв специалист често се оказва невъзможно.
Това означава, че дори при желание за разширяване, реализацията остава ограничена.
В много населени места хората активно търсят аптека и дори канят фармацевти да открият обект при тях.
Реалността обаче е по-сложна. Поддържането на аптека изисква инвестиции, организация и постоянен ресурс.
В села с няколкостотин или дори хиляда жители това често не е икономически устойчиво.
Освен кадровите и икономическите фактори, аптеките се сблъскват и с административна тежест.
По думите на Огнян Огнянов:
„Изискванията непрекъснато се увеличават, вместо да ни облекчават.“
Това означава повече процеси, повече време и по-сложно управление – неща, които се усещат още по-силно в по-малки обекти.
Съществуват идеи, които биха могли да подобрят достъпа до лекарства – мобилни аптеки, обслужване на няколко населени места от един фармацевт, по-гъвкави модели на работа.
Част от тях се обсъждат от години, но все още не са широко приложени.
В същото време нуждата от такива решения става все по-очевидна.
Темата за достъпа до лекарства рядко е водеща в публичния дневен ред. Но за хората извън големите градове тя е ежедневие.
Аптеката там не е просто удобство – тя е връзка със здравната система.
А когато тази връзка се прекъсне, последствията не се измерват в статистика, а в реални човешки ситуации.
