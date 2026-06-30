Нови тенденции за Coolcationing и защо се предпочита пътуване на север през лятото

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Важно за криптоинвеститорите: От 1 юли настъпват промени
Колко лицензирани доставчици на криптоуслуги има в България?
Coolcationing е туристическа тенденция, при която все повече хора избират по-хладни дестинации за своята лятна ваканция вместо традиционните горещи морски курорти. Тази промяна не е случайна – климатичните промени водят до все по-чести и по-интензивни горещи вълни в Южна Европа, а туристите все по-често търсят умерени температури и по-активен тип почивка.
Тенденцията вече излиза извън рамките на нишовия интерес и започва да оформя нови туристически навици, отбелязват експертите от Silkyholidays.bg.
Терминът coolcationing произлиза от английските „cool“ (хладно) и „vacation“ (ваканция). Той описва съзнателния избор на дестинации с умерен или по-нисък летен климат, където температурите рядко надвишават 20–25°C.
Все по-често туристите насочват вниманието си към северни региони и планински райони, тъй като екстремните горещини влияят върху качеството на почивката. Разходките в исторически центрове при над 40°C, дългите опашки и липсата на сянка превръщат класическата лятна ваканция в изпитание.
В този контекст coolcationing се оформя като естествена адаптация към новата климатична реалност.
Причините за промяната не се изчерпват с търсенето на прохлада. Става въпрос за цялостно преосмисляне на ваканционното преживяване.
На първо място стои климатичният фактор. Продължителните горещи периоди ограничават активностите през деня и изискват постоянна климатизация. Вместо да се наслаждават на разходки и културни маршрути, много туристи прекарват значителна част от времето си на закрито.
Освен това феноменът overtourism – прекомерна концентрация на туристи – допълнително влошава преживяването. Пренаселените плажове, дългите опашки и повишените цени карат пътуващите да търсят по-спокойни и по-автентични алтернативи.
Coolcationing предлага именно това – умерен климат, повече лично пространство и възможност за активна почивка на открито.
Географският фокус постепенно се измества на север и към по-високи надморски височини. Най-често предпочитаните региони включват:
Промяната в предпочитанията показва, че климатът и качеството на преживяването постепенно изместват традиционния модел „слънце и плаж“.
Този тип почивка се предпочита от няколко ясно обособени групи:
По-хладният климат намалява риска от дехидратация и топлинен удар и създава по-спокойна среда за всички възрасти.
Умерените температури позволяват продължителни преходи, спорт на открито и по-дълго време навън без физически дискомфорт.
Те търсят устойчиви практики, по-малко масов туризъм и по-близък контакт с природата.
Този профил показва, че coolcationing е свързан не само с климата, а и с ценностната система – здраве, баланс и по-смислено пътуване.
Северните държави активно позиционират летните си сезони като алтернатива на горещите южни маршрути. В същото време традиционните средиземноморски пазари започват да развиват алтернативни предложения – планински маршрути, вътрешни региони с по-мек климат и културни активности извън пиковите часове.
Това постепенно пренареждане на туристическите потоци е резултат от новите очаквания на пътуващите. Комфортът и преживяването вече са по-важни от класическата представа за „слънце и плаж“.
Coolcationing е логичен отговор на променящия се климат и на новите очаквания към качествената почивка. Вместо пасивно излежаване под жаркото слънце, все повече хора избират свеж въздух, активност и по-балансирано преживяване.
Пътуването на север през лятото вече не е екзотична алтернатива, а устойчива тенденция, която променя туристическата карта на Европа.
Колко лицензирани доставчици на криптоуслуги има в България?
Осъвременяването е със 7,8%
„Много често проблемът не е в рекламата. Проблемът е това, което се случва след клика“, обясни изпълнителен директор на дигиталната агенция SEOMAX - Димитър Денев