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Свят 2,3 трилиона долара са били изтрити от стойността на „Великолепната седморка“

2,3 трилиона долара са били изтрити от стойността на „Великолепната седморка“

Свят

bTV Бизнес екип

Някои компании се представиха по-зле от други

2,3 трилиона долара са били изтрити от стойността на „Великолепната седморка“ (Mag 7) през този месец заради огромните разходи за инфраструктура. Списъкъ включва компаниите Microsoft, Nvidia, Alphabet, Apple, Meta, Tesla и Amazon, пише CNBC.

От тези компании най-много за закупуваве на чипове и изграждане на центрове за днни, харчат Amazon, Microsoft, Alphabet и Meta. Част от тези инвестиции се финансират от дълг.

Някои имена от Mag 7 се представиха по-зле от други. Microsoft е надолу с 20% през юни, Nvidia е паднала с около 13%. Както Apple, така и Amazon са надолу с около 8%. Част от разпродажбите може да се дължи и на липсата на наратив за инерция около Mag.

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Чиповете остават силни

Докато някои технологични акции бяха силно засегнати, други части на пазара се държат по-добре, като например акциите на полупроводникови компании.

Филаделфийският индекс на полупроводниците, което включва имена като Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, Micron и ASML, е нараснал с около 6% този месец. Тази година той се е повишил с повече от 90% спрямо спад от 3,4% за Mag 7.

Имената на чиповете са голям бенефициент от разходите на големите технологични фирми, които изкупуват полупроводници и ги оставят в недостиг. Това има положителен ефект върху цялата верига на доставки, от доставчиците на компоненти до производителите.

Паметта, където недостигът на доставки е довел до драстични покачвания на цените на компонента, е ключово пречка.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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