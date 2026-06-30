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БГ Бизнес Ето кога започва изплащането на осъвременените пенсии

Ето кога започва изплащането на осъвременените пенсии

bTV Бизнес Новините

Осъвременяването е със 7,8%

Изплащането на осъвременените пенсии през юли 2026 г. чрез пощенските станции ще се извърши от 7 юли (вторник) до 20 юли (понеделник) включително. Това съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ). Парите на пенсионерите, които получават преводите си по банков път, ще бъдат налични по сметките им на 7 юли.

Осъвременяването със 7,8% на пенсиите по т. нар. швейцарско правило ще обхване всички лица с отпусната трудова пенсия до края на 2025 г.

От 1 юли увеличение от 7,8% на получаваните суми ще получат и пенсионерите, които вземат част от пенсията на починалия си съпруг/съпруга или т. нар. вдовишка добавка. Със същия процент ще бъде осъвременен и минималният размер на основната пенсия за осигурителен стаж и възраст, който от 322,37 евро ще нарасне на 347,51 евро. Коригирани нагоре ще са и производните от този размер минимални размери на другите трудови пенсии - пенсиите за стаж и възраст при непълен осигурителен стаж, инвалидните пенсии, наследствените пенсии и др., информираха още от НОИ.

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На увеличение със 7,8% от 1 юли 2026 г. подлежи и социалната пенсия за старост, която с постановление на Министерския съвет беше определена в размер на 183,81 евро. Нейното повишение ще се отрази положително на редица други пенсии и добавки, чиито размери се определят като процент от социалната пенсия за старост, посочиха от осигурителния институт, цитирани от БТА. 

НОИ напомят, че от 1 юли 2026 г. при отпускане на всички пенсии, свързани с трудова дейност, в размера им вече няма да се включва допълнителна сума от 30,68 евро или т. нар. „ковид добавка“.

Вдигат социалната пенсия за старост

По време на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество в понеделник, управителят на НОИ Весела Караиванова увери, че вече е създадена необходимата за организация за изплащането на новия размер на пенсиите. 

На 2 юли на всички правоимащи ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец юни. Датата за изплащане на паричните обезщетения за безработица през този месец е 15 юли (сряда), съобщи НОИ.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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