Как да разпознаем оригинални авточасти?

Автомобилната индустрия е една от най-уязвимите към фалшификати – всяка година хиляди шофьори по света рискуват безопасността на автомобила, като монтират некачествени компоненти. Според Европейското ведомство за интелектуална собственост (EUIPO) фалшивите авточасти са сред най-опасните стоки на нелегалния пазар в ЕС, тъй като директно застрашават живота на водачите и пътниците (EUIPO, 2023).

Разликата между оригинални авточасти и имитации невинаги е очевидна, но има ясни сигнали, по които могат да бъдат разпознати. Когато знаете какво да проверите, избягвате ненужни разходи, технически повреди и потенциални инциденти.

Проверка на опаковката и етикетите

Първият ориентир са опаковката и маркировките. Производителите на автентични продукти влагат средства в качествени материали и специфични защитни елементи.

Ключови детайли, които да проверите:

опаковка и етикет – логото трябва да е ясно отпечатано, без разминавания в шрифтове или цветове;

номер на част – всяка оригинална част има уникален сериен код за проследяване;

холограмни стикери или печати – допълнителна гаранция за автентичност;

сертификат за качество – липсата на документ е сериозен знак за фалшификат.

Сравнете опаковката със снимки от официалния сайт на производителя. Визуални дефекти като размазан печат или неравни разрези на картона са категорично предупреждение.

Важно е да знаете, че според Регламент (EU) 2019/1020 всички продукти, пуснати на пазара в ЕС, трябва да имат ясна идентификация на производителя и проследимост. Това прави липсата на етикети и кодове още по-сигурен сигнал за фалшив продукт.

Цени и надеждност на доставчика

Когато разглеждате цени на резервни части, твърде голямата разлика от средните пазарни стойности почти винаги означава компромис.

Най-сигурните източници са:

Официални дилъри и дистрибутори. Авторизирани онлайн магазини с ясна политика за връщане. Физически обекти с дългогодишна репутация.

Надеждност на доставчика е ключов критерий – избягвайте съмнителни сайтове без контакти и пазари без контрол.

Гаранция и сервизна история

Истинските оригинални авточасти винаги се предлагат с гаранция на производителя. Това е ясен индикатор, че продуктът е проверен и отговаря на стандартите.

Ако купувате автомобил втора употреба, проверявайте сервизната история – там често е отбелязано кои части са сменяни и дали са използвани оригинални продукти.

Подкрепа за това дава и Регламент (EU) 2023/988 за обща безопасност на продуктите, който задължава търговците при дистанционна продажба (онлайн магазини) да предоставят информация за производителя и гаранциите.

Онлайн проверка и консултация с дилър

Много производители дават възможност за проверка на номер на част чрез онлайн системи. Въвеждате кода и получавате потвърждение за автентичност.

Официалните дилъри и лицензираните сервизи разполагат с база данни, чрез която могат да сравнят съвместимостта на компонентите. Това е най-сигурният начин да избегнете грешка.

Сравнение: оригинални срещу фалшиви авточасти

Елемент за сравнение Оригинални авточасти Некачествени заместители Опаковка и етикет Високо качество, холограми, уникален код Евтина изработка, липсващ номер Цена В рамките на пазарните нива Значително по-ниска Документи Сертификат за качество, гаранция на производителя Липсват документи Съвместимост 100% съвпадение по модел и номер Несигурна, често неточна Живот на частта Дълъг експлоатационен период Бързо износване

Да различите оригинални авточасти от имитации изисква внимание към детайлите – опаковка, етикет, номер на част, документи, цена и надеждност на доставчика. Проверка на гаранцията и сервизната история също е задължителна стъпка.

Съгласно европейските регулации (Регламент 2019/1020 и Регламент 2023/988) производителите и търговците са задължени да осигурят проследимост, етикетиране и гаранции. Това дава на потребителите силен инструмент да се предпазят от измами.

Ако искате сигурност при избора, доверете се на проверени авточасти MAXCAR – търговец, който предлага сертифицирани продукти с гаранция и прозрачна политика.