Как да разпознаем оригинални авточасти?

Автомобилната индустрия е една от най-уязвимите към фалшификати – всяка година хиляди шофьори по света рискуват безопасността на автомобила, като монтират некачествени компоненти. Според Европейското ведомство за интелектуална собственост (EUIPO) фалшивите авточасти са сред най-опасните стоки на нелегалния пазар в ЕС, тъй като директно застрашават живота на водачите и пътниците (EUIPO, 2023).
Разликата между оригинални авточасти и имитации невинаги е очевидна, но има ясни сигнали, по които могат да бъдат разпознати. Когато знаете какво да проверите, избягвате ненужни разходи, технически повреди и потенциални инциденти.
Първият ориентир са опаковката и маркировките. Производителите на автентични продукти влагат средства в качествени материали и специфични защитни елементи.
Ключови детайли, които да проверите:
Сравнете опаковката със снимки от официалния сайт на производителя. Визуални дефекти като размазан печат или неравни разрези на картона са категорично предупреждение.
Важно е да знаете, че според Регламент (EU) 2019/1020 всички продукти, пуснати на пазара в ЕС, трябва да имат ясна идентификация на производителя и проследимост. Това прави липсата на етикети и кодове още по-сигурен сигнал за фалшив продукт.
Когато разглеждате цени на резервни части, твърде голямата разлика от средните пазарни стойности почти винаги означава компромис.
Най-сигурните източници са:
Надеждност на доставчика е ключов критерий – избягвайте съмнителни сайтове без контакти и пазари без контрол.
Истинските оригинални авточасти винаги се предлагат с гаранция на производителя. Това е ясен индикатор, че продуктът е проверен и отговаря на стандартите.
Ако купувате автомобил втора употреба, проверявайте сервизната история – там често е отбелязано кои части са сменяни и дали са използвани оригинални продукти.
Подкрепа за това дава и Регламент (EU) 2023/988 за обща безопасност на продуктите, който задължава търговците при дистанционна продажба (онлайн магазини) да предоставят информация за производителя и гаранциите.
Много производители дават възможност за проверка на номер на част чрез онлайн системи. Въвеждате кода и получавате потвърждение за автентичност.
Официалните дилъри и лицензираните сервизи разполагат с база данни, чрез която могат да сравнят съвместимостта на компонентите. Това е най-сигурният начин да избегнете грешка.
Елемент за сравнение
Оригинални авточасти
Некачествени заместители
Опаковка и етикет
Високо качество, холограми, уникален код
Евтина изработка, липсващ номер
Цена
В рамките на пазарните нива
Значително по-ниска
Документи
Сертификат за качество, гаранция на производителя
Липсват документи
Съвместимост
100% съвпадение по модел и номер
Несигурна, често неточна
Живот на частта
Дълъг експлоатационен период
Бързо износване
Да различите оригинални авточасти от имитации изисква внимание към детайлите – опаковка, етикет, номер на част, документи, цена и надеждност на доставчика. Проверка на гаранцията и сервизната история също е задължителна стъпка.
Съгласно европейските регулации (Регламент 2019/1020 и Регламент 2023/988) производителите и търговците са задължени да осигурят проследимост, етикетиране и гаранции. Това дава на потребителите силен инструмент да се предпазят от измами.
Ако искате сигурност при избора, доверете се на проверени авточасти MAXCAR – търговец, който предлага сертифицирани продукти с гаранция и прозрачна политика.
