1 USD
1.1596 BGN
Петрол
99.63 $/барел
Bitcoin
$70,389.2
"Бизнес новините" - официален партньор на Career Show

Съдържание от партньори

bTV Бизнес Новините

"Бизнес новините" е част от официалните партньори на кариерното експо на България - Career Show 2026, което ежегодно превръща амбициите на хиляди посетители в професионална реалност.

Събитието среща над 6000 кандидати с повече от 200 работодатели с директни позиции за работа, лектори, кариерни консултанти и богата програма.

За поредна година Career Show 2026 ще се проведе в трите най- големи града на България:

● София, 2 октомври, Арена 8888 София
● Пловдив, 6 октомври, Международен панаир
● Варна, 15 октомври, Галерия “Графит”

Career Show не е просто кариерно изложение, а цялостна екосистема за развитие. Посетителите ще открият стотици възможности от най-желаните работодатели в страната, допълнени от богата програма с лекции, семинари и практически работилници, водени от доказани експерти и вдъхновяващи личности от обществения живот.

Събитието е проектирано да бъде полезно както за младите таланти, правещи първите си професионални стъпки, така и за опитните експерти, търсещи нови предизвикателства.

Посетителите на събитията на Career Show имат възможност да установят личен контакт с HR мениджърите на компании, опериращи в почти всички сфери. Сред работодателите се откроява присъствието на компании в сектори:

● Търговия и продажби
● Финансови услуги и банкиране
● Информационни технологии
● Телекомуникации
● Производство и др.

„Вярваме, че истинският успех идва тогава, когато съберем правилните хора на правилното място. Благодарим на "Бизнес новините", че ни подкрепя в мисията да изграждаме устойчиви връзки и да представяме реални перспективи за растеж на талантите в България. Най-голямото удовлетворение за нас е, че можем да помогнем на хиляди професионалисти по пътя към кариерния връх.

Подкрепата на нашите партньори е основополагаща за успеха на събитието и стотици сбъднати мечти.”, споделят организаторите.

Участието в събитията е напълно безплатно след предварителна регистрация на careershow.bg

 

Николай Димов

Георги Караманев

Христо Ласков

Калоян Кирилов

