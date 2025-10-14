Курсът на долара за 14 октомври 2025 г.

Към днешна дата доларът се продава за 1,69058 лева.

Тази сутрин курсът на единната европейска валута доближи 1,1583 щатски долара, което е малко над стойността от закриването вчера. Като цяло обаче движението остана ограничено. Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1569 долара.

