Курсът на еврото за 14 октомври 2025 г.

Германия е на път към рекорден брой фалити - какви са причините?
Общо влошена икономика вещае още по-трудна година
Еврото се продава за 1,95583 лева.
Еврото леко поскъпна в днешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщиха германски финансови издания, цитира БТА.
Тази сутрин курсът на единната европейска валута доближи 1,1583 щатски долара, което е малко над стойността от закриването вчера. Като цяло обаче движението остана ограничено. Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1569 долара.
Във Франкфурт DAX се понижи с 258,14 пункта
Потреблението на ChatGPT в страната е нараснало четири пъти за година