Жилищните кредити у нас бележат сериозен ръст

Банковите заеми на домакинствата също нарастват

Жилищните кредити, отпуснати от банките у нас, са нараснали с 27,4 на сто на годишна база до 29,599 млрд. лева към края на месец юли тази година, сочат данните на Българската народна банка. За сравнение, към края на месец юли миналата година размерът на заемите за жилище е 23,232 млрд. лева или с над 6 млрд. лева по-малко спрямо настоящия резултат. Жилищните кредити засилват темпа на растеж спрямо предходния месец юни, когато беше отчетен годишен ръст от 26,8 на сто.

Потребителските кредити у нас достигат 20,484 млрд. лева към края на юли, като нарастват с 13,6 на сто на годишна база. Темпът на растеж се забавя спрямо преходния месец, когато бе отчетен годишен ръст от 14 на сто.

Общият размер на кредитите на домакинствата в България възлиза на 52 млрд. лева към края на юли, което се равнява на 23,7 процента от прогнозния брутен вътрешен продукт на страната. Банковите заеми на домакинствата нарастват с 20,9 на сто на годишна база (20,8 на сто годишен ръст през юни). Към общия размер на кредитите на домакинствата влизат и т.нар. "други кредити" и овърдрафта.

Кредитите на нефинансовия бизнес у нас нарастват с 8,6 на сто на годишна база до 50,444 млрд. лева към края на месец юли. През предходния месец юни годишният ръст в този сегмент бе 8,8 на сто, съобщава БТА.

Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 8,999 млрд. лева в края на юли 2025 година. В сравнение с юли 2024 г. те се увеличават с 12 на сто (11,7 на сто годишно повишение през юни 2025 година).

В края на юли 2025 г. кредитите за неправителствения сектор са 111,443 млрд. лв. (50,7 процента от БВП) при 110,142 млрд. лв. към юни 2025 г. (50,2 процента от БВП). През юли 2025 г. те се увеличават на годишна база с 14,3 на сто (14,3 на сто годишно повишение през юни 2025 година).

