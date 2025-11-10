Най-тясната къща в Ню Йорк се продава за 4 млн. долара - ето колко е голяма

Домът предлага три спални, две пълни бани и четири камини на дърва

Историческата градска къща на улица „Бедфорд“ 7 ½ в Уест Вилидж, Ню Йорк, е обявена за продажба за 4,195 милиона долара. Тя е известна като най-тясната къща в града, с ширина от едва 9,5 фута, и неизменно привлича вниманието на минувачите. Построена през 1873 г., сградата е била дом на редица известни личности, предава Business Insider.

Снимка: https://www.instagram.com/6sqft/

Разположена е между две други къщи в Манхатън и се смята за най-тясната сграда в Ню Йорк според Комисията за опазване на забележителностите. Настоящата собственичка, Тандра Хамър, придобива имота през 2023 г. за 3,41 милиона долара. Според The New York Times, нейната дъщеря Донте Каларко живее в къщата и е готова да я продаде. Предишните собственици я купуват за 3,25 милиона долара през 2013 г., извършват ремонт и я продават на Хамър. През 2021 г. имотът е обявен за продажба за 4,99 милиона долара.

Въпреки тесните си размери, къщата разполага с около 930 квадратни метра жилищна площ. Сред архитектурните й особености са запазени тавани с дървени греди и холандски врати, докато модерните обновления включват нови уреди и мраморни облицовки. Домът предлага три спални, две пълни бани и четири камини на дърва, а на третия етаж има писателско студио с изглед към улицата, построено през 1920-те години, когато в къщата е живяла поетесата Една Сейнт Винсент Милей.

Задният двор е сравнително голям за размера на имота – около 3 на 12 метра – и включва частна градина с достъп до споделена градина на съседите. Въпреки че къщата се обитава периодично, майка и дъщеря редуват жилищата си и търсят следващия си проект за реставрация. Донте Каларко споделя, че обича града и удоволствието да превръща стари домове в по-удобни за живеене.

Агентът по недвижими имоти Кортни Гласър отбелязва, че къщата може да не е подходяща за всички, но има хора, които оценяват нейния характер и история. Следващият собственик ще се сдобие не само с уникален и тесен дом, но и с частица от историята на Ню Йорк, разположена на един от най-желаните блокове в Уест Вилидж.

