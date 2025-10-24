Инвеститорка споделя 3 важни съвета преди покупка на имот за краткосрочен наем

Благодарение на ваканционните си имоти тя генерира шестцифрени приходи

Апартаментите под наем за краткосрочно настанява са една от най-предпочитаните алтернативи за пътуващите през последните години. Редица инвеститори започнаха да купуват имоти именно с тази цел - отдаване под наем и пряка печалба. Никол Ширвани управлява три ваканционни имота – един във Флорида, където живее, и два в долината Шенандоа във Вирджиния.

Благодарение на ваканционните си имоти тя генерира допълнителен доход, който ѝ позволява да увеличава спестяванията си. От януари 2024 г. краткосрочните ѝ наеми са донесли шестцифрени приходи, предава Business Insider. Преди да инвестира в нов имот за краткосрочен наем, Ширвани си задава 3 основни въпроса.

1. Какво има наблизо?

На първо място, тя следва класическото правило в недвижимите имоти - локацията. „Разглеждам какво има в околността, което би привлякло хората“, обяснява Ширвани. „Има ли национален парк наблизо, който е популярен сред туристите? Близо ли е до големи градове, така че да може да се стигне за два-три часа с кола и да се избяга от градската среда за уикенда?“ Двата ѝ имота в долината Шенандоа например са разположени на по-малко от три часа път от Вашингтон, окръг Колумбия. Единият е на брега на река, а другият – в гориста местност в ски курорт, което ги прави идеални за кратък отдих на жителите на столицата.

2. Бих ли желала да отседна тук?

Следващият въпрос, който си задава, е дали самата тя би искала да остане на това място. Ако локацията не ѝ харесва, вероятността да инвестира там е малка. „Когато избирах имотите във Вирджиния, мислех за райони, в които и аз бих отседнала, и за това, което ме привлича в тях“, казва тя. Инвестирането в друг щат не е задължително трудно, добавя Ширвани: „Много хора се притесняват, защото не познават района или не са виждали имота лично. Но колкото по-задълбочено направите проучването си и колкото по-добре опознаете мястото, толкова по-уверени ще се чувствате.“

3. Какви са правилата за краткосрочен наем?

Този въпрос може да изглежда очевиден, но е изключително важен: „Разрешени ли са краткосрочните наеми в района? Има ли ограничения или специални изисквания?“ – подчертава тя, като напомня, че регулациите могат да варират значително.„За да бъдете успешни, е нужно да познавате пазара си“, категорична е Ширвани. „Трябва да знаете какво търсят гостите, какви удобства очакват, да предложите добре обзаведено пространство и да имате надежден екип, който да реагира при всякакви ситуации. Когато се занимавате с краткосрочни наеми, вие реално управлявате малък хотел – и трябва да мислите именно по този начин, като сте готови да направите допълнителната крачка за своите гости.“

Инвестирането в имоти за краткосрочен наем може да бъде доходоносно, но изисква внимателно планиране и познаване на пазара. Вниманието към локацията, личната ангажираност и спазването на местните правила са ключови фактори за успеха

