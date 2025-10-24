1 USD
Инвеститорка споделя 3 важни съвета преди покупка на имот за краткосрочен наем

Инвеститорка споделя 3 важни съвета преди покупка на имот за краткосрочен наем

bTV Бизнес екип

Благодарение на ваканционните си имоти тя генерира шестцифрени приходи

Апартаментите под наем за краткосрочно настанява са една от най-предпочитаните алтернативи за пътуващите през последните години. Редица инвеститори започнаха да купуват имоти именно с тази цел - отдаване под наем и пряка печалба. Никол Ширвани управлява три ваканционни имота един във Флорида, където живее, и два в долината Шенандоа във Вирджиния.

Снимка: Getty Images / iStock

Благодарение на ваканционните си имоти тя генерира допълнителен доход, който ѝ позволява да увеличава спестяванията си. От януари 2024 г. краткосрочните ѝ наеми са донесли шестцифрени приходи, предава Business Insider. Преди да инвестира в нов имот за краткосрочен наем, Ширвани си задава 3 основни въпроса.

1. Какво има наблизо?

На първо място, тя следва класическото правило в недвижимите имоти - локацията. Разглеждам какво има в околността, което би привлякло хората“, обяснява Ширвани. Има ли национален парк наблизо, който е популярен сред туристите? Близо ли е до големи градове, така че да може да се стигне за два-три часа с кола и да се избяга от градската среда за уикенда?“ Двата ѝ имота в долината Шенандоа например са разположени на по-малко от три часа път от Вашингтон, окръг Колумбия. Единият е на брега на река, а другият в гориста местност в ски курорт, което ги прави идеални за кратък отдих на жителите на столицата.

Снимка: Getty Images / iStock

2. Бих ли желала да отседна тук?

Следващият въпрос, който си задава, е дали самата тя би искала да остане на това място. Ако локацията не ѝ харесва, вероятността да инвестира там е малка. Когато избирах имотите във Вирджиния, мислех за райони, в които и аз бих отседнала, и за това, което ме привлича в тях“, казва тя. Инвестирането в друг щат не е задължително трудно, добавя Ширвани: Много хора се притесняват, защото не познават района или не са виждали имота лично. Но колкото по-задълбочено направите проучването си и колкото по-добре опознаете мястото, толкова по-уверени ще се чувствате.“

Как гръцкото правителство ще се справи с жилищната криза?

3. Какви са правилата за краткосрочен наем?

Този въпрос може да изглежда очевиден, но е изключително важен: Разрешени ли са краткосрочните наеми в района? Има ли ограничения или специални изисквания?“ подчертава тя, като напомня, че регулациите могат да варират значително.За да бъдете успешни, е нужно да познавате пазара си“, категорична е Ширвани. Трябва да знаете какво търсят гостите, какви удобства очакват, да предложите добре обзаведено пространство и да имате надежден екип, който да реагира при всякакви ситуации. Когато се занимавате с краткосрочни наеми, вие реално управлявате малък хотел и трябва да мислите именно по този начин, като сте готови да направите допълнителната крачка за своите гости.“

Инвестирането в имоти за краткосрочен наем може да бъде доходоносно, но изисква внимателно планиране и познаване на пазара. Вниманието към локацията, личната ангажираност и спазването на местните правила са ключови фактори за успеха

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

