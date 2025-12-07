BGN → EUR
Двойка купи част от италианско имение за 160 000 долара, без дори да го види

Двойка купи част от италианско имение за 160 000 долара, без дори да го види

bTV Бизнес екип

Имотът е разположен в стария квартал на Биела с сгради от 16-ти до 18-ти век

Да закупиш имот в Италия на значително по-ниска цена в сравнение със САЩ вече не е само мечта, а се е превърнало в реална практика. Двойката от Хюстън – 61-годишния Джон Алън Амброуз и 57-годишната му съпруга Вики придобиват част от старинен дворец в град, за който повечето чужденци дори не са чували, и го направиха напълно дистанционно. 

През 2022 г. те плащат 140 000 евро, или около 160 000 долара, за празната конструкция на историческо имение в центъра на Биела град в северната област Пиемонт, близо до Алпите. След това влагат още 150 000 евро в тригодишен ремонт, превръщайки имота в бутиков апартамент с четири спални, две бани и два панорамни балкона на площ от над 3000 квадратни фута на втория етаж, пише CNN.

Имотът, разположен в стария квартал на Биела с сгради от 16-ти до 18-ти век, е построен през 30-те години на миналия век в стил Либърти италиански вариант на Ар Нуво. Преди това е бил собственост на аристократично семейство, но е останал празен няколко години. Въпреки окаяното състояние на интериора, високите тавани, масивните дървени врати, сводестите прозорци и наличието на таванско помещение и изба убедиха Амброзовите, че са намерили добра сделка.

Ръст на наемите в Австрия: Виена продължава да е най-скъпият град за жилище

Изборът на Биела, известен с производството на висококачествена вълна, се оказа логичен, тъй като Вики се запознава с града чрез професионалните си интереси. След посещението си през 2022 г., вдъхновена от местните възможности за моден бизнес с кашмир, тя се увери, че градът предлага безопасност, удобство и близост до Алпите и летищата. Допълнителните атракции като историческия център, катедралата Дуомо, светилището Оропа и красивите езера наоколо направиха впечатление и на Джон, който реши да закупи имота без да го е видял лично.

След три години труд и усилия, семейство Амброз вече притежава мечтания си ваканционен дом, който използват за ски почивки, гостувания на приятели и синa си Клиъри. Те ценят близостта до кафенета, площади и исторически квартали, както и възможността за лесни екскурзии до планините и лозята на Пиемонт. Въпреки че местните често се изненадват от присъствието им, двойката се наслаждава на живота в спокойния и красив град, където могат да комбинират планински приключения с изискана италианска атмосфера.

