Влогърка създаде българската версия на Etsy

Креативният бизнес в България получава нов дом

Онлайн платформа за малки български брандове и занаятчии стартира под името Crafto. Зад проекта стои влогърката Антоанет Попова-Янг, позната с видеосъдържание, представящо креативни производители и ръчно изработени продукти – подобно на Etsy, но с по-ясно фокусирана селекция.

Българският вариант на Etsy

Докато Etsy е глобален маркетплейс с милиони потребители и продавачи от цял свят, Crafto се позиционира като локална платформа, ориентирана към български брандове и автори. Разликата е в мащаба и подбора – докато Etsy допуска почти всеки търговец, българската платформа ще включва само ограничен брой марки, които отговарят на критерии за качество, личен подход и ръчна изработка.

Зареждането на идеята

Снимка: Crafto

Идеята за платформата се заражда през 2021 г., когато създателката започва поредица във видео каналите си, посветена на малки български марки. Тя се среща с множество автори на ръчна бижутерия, дрехи, декор и други продукти, което ѝ показва, че липсва обща онлайн среда, в която тези брандове да достигат до по-широка публика.

„Crafto не е просто онлайн платформа. Crafto е моята лична мечта – място, което носи душа, смисъл и общност. Място, което съществува, защото се влюбих в творчеството на истински хора.“, пише основателката.

От официалният уебсайт разбираме, че изграждането на платформата започва през 2024 г. със съдействието на малък екип. Платформата стартира като селективен маркетплейс, в който се включват само брандове, отговарящи на определени критерии за качество и устойчив подход.

Целта е платформата да се развива не само като онлайн пространство, но и като място за бъдещи събития, базари и работилници, които да свързват творците с публиката им.

Crafto вече е достъпен онлайн и започва да обединява първите си партньорски брандове.

