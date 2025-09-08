Този стартъп иска да стане първият, който ще използва хелий на Луната

Могат ли да създадат първия минен лагер на Луната?

Interlune разработва роботи за събиране на ценен газ от повърхността на Луната, което би могло да окаже сериозно въздействие върху Земята.

Каква е мисията на компанията?

Във фоайето на Interlune, макет с ширина на метър изобразява идилична, умалена версия на минното съоръжение, което стартираща компания от Сиатъл иска да построи на Луната.

Кутиевидни автономни превозни средства остъргват горния слой лунен прах и го смилат, за да освободят газ, съдържащ ценна форма на хелий. Слънчеви панели на движещи се платформи генерират енергия. Отстрани, кутия, наподобяваща военна ракетна установка, е пълна с малки ракети, предназначени за транспортиране на газови бутилки обратно до Земята.

Това, което Interlune се опитва да постигне, далеч не е детска игра, пише Forbes. Хелий-3, индустриално ценен изотопен братовчед на газа, който използваме за пълнене на балони, е рядко срещан на Земята. През 2024 г. той се е продавал за 2500 долара за литър или около 19 милиона долара за килограм, според доклад на Edelgas Group. Главният изпълнителен директор на Interlune, Роб Майерсън, очаква съоръжение само с пет минни машини един ден да може да произвежда поне 10 килограма хелий-3 годишно, на стойност близо 200 милиона долара.

Очакват ги огромни препятствия

Въпреки че на Луната има повече хелий-3, отколкото на Земята, той все още не е особено изобилен. Дори ако Interlune открие региони с по-високи концентрации, събирането на търговски жизнеспособни количества означава разработване и транспортиране до Луната на машини, способни да обработват милиони тонове реголит - рохкавите отломки, които покриват повърхността на Луната след милиарди години удари на микрометеорити. Автономно. Без хора на земята, които да ги поправят, докато те разбиват прах, по-абразивен от всичко на Земята.

Силното бръмчене на компресорите разкрива наличието на друга технология, която компанията трябва да овладее: оборудване за ултранискотемпературна дестилация. Interlune очаква, че по-малко от един процент от газа, произведен чрез раздробяване на реголита, ще бъде хелий-3 - смята се, че той съществува в количества само от една до няколко десетки части на милиард. За да го отделят от хелия и водорода в балона, те охлаждат всичко под -450°F (около -268°C), при което останалите газове ще се втечни и хелий-3 може да бъде отделен.

Могат ли да създадат първия минен лагер на Луната?

Дори ако Interlune успее да създаде първия си минен лагер на Луната, икономическата жизнеспособност остава под въпрос, предвид неизвестните относно цената и надеждността на оборудването и действителната концентрация на хелий-3.

„С течение на времето може и да успеят“, казват експерти.

Редица стартиращи компании, като Starpath и iSpace, разработват начини за използване на вода и минерали от Луната за производство на ракетно гориво или изграждане на конструкции. Други, като AstroForge, искат да добиват ценни метали от астероиди, за да намалят нуждата от добив на Земята. Но въпреки многобройните си предизвикателства, Interlune може да бъде сред най-добрите перспективи за развитие на бизнес в краткосрочен план, базиран на връщането на ресурси на нашата планета – отчасти защото има начини да монетизира технологията си междувременно.

Те вече имат клиенти

Снимка: Interlune

Но мнозина искат да го използват и заради мощните му охлаждащи възможности. Google, Amazon и IBM използват хелий-3, за да доведат квантовите компютри до температури, близки до абсолютната нула, където те работят по-ефективно.

Свещеният граал е използването на хелий-3 като гориво за генериране на енергия чрез термоядрен синтез, който не би произвеждал радиация. Interlune е набрала 18 милиона долара финансиране досега, включително 15 милиона долара в начален раунд през 2024 г., воден от фонда Seven Seven Six на съоснователя на Reddit Алексис Оханиан.

Партньорката Кейтлин Холауей вижда добива на хелий-3 на Луната като неизбежен и вярва, че „феноменалният“ управленски екип на Interlune има опита да изпълни плана.

Приложение на минно оборудване на Земята

Компанията планира да осигури част от тези пари от клиенти, преди да стигне до Луната, като намери наземни приложения за своята технология. Interlune води преговори с компании, които извличат хелий от природен газ, за ​​да използват тяхното дестилационно оборудване за отделяне на малките количества хелий-3, които той съдържа. Майерсън смята, че това може да доведе до производство от

Проблемът с теглото и лунния прах

Снимка: Interlune

Interlune нарича машината, която разработва, комбайн, защото я вижда като аналог на комбайн: машината ще поглъща реголит, докато се движи напред, и ще отлага обработения материал след себе си, оставяйки повърхност, наподобяваща изорано поле. Проектирана е да бъде с размерите на електрически автомобил и лека за минно оборудване, тежаща само няколко тона. Поддържането на ниска маса е ключово за всичко, изстрелвано в космоса, но на Луната, където гравитацията е шест пъти по-слаба, това създава проблем: по-ниската маса затруднява задържането на оборудването към земята, защото упражнява сила надолу. Оборудването ще трябва да издържа и на екстремните условия на Луната.

Започвайки с най-висока цена

Разходите биха могли да бъдат значително намалени при масово производство.

„Не мисля, че реалната цена на машините ще бъде толкова значителна в глобалната схема на нещата“, каза Андринга. „Най-големият разход, безспорно, ще бъде качването на всичко до повърхността на Луната.“ Планът за развитие на Interlune разчита на очакването, че гигантската ракета Starship на SpaceX ще предоставя услуги на Луната до началото на 30-те години на миналия век, когато стартъп компанията планира да започне пълномащабен добив.

Тази цел е застрашена от серия неуспешни тестови изстрелвания на Starship, въпреки успеха от миналата седмица. Една от причините, поради които Interlune вярва, че може да успее, е драстичното намаляване на разходите за изстрелване, обещано от Starship. SpaceX очаква цената на изстрелването на ракетата в ниска околоземна орбита да бъде първоначално 100 милиона долара, с цел да се намали до 20 милиона долара. С полезен товар от 100 тона, Starship би трябвало да може да транспортира цялото оборудване за минния лагер на Interlune.

Но първата стъпка остава – хелий-3.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN