ТЕКА – 100 години традииции и иновации (СНИМКИ)

Стъпките, които следва тази компания, могат да послужат за вдъхновение на всеки предприемач на пазара

1990 – открит е стратегически важен завод за нови модели мивки в Мексико.

1992-2000 г. – Teka е спонсор на футболния и баскетболния отбор Real Madrid. Златна ера за футболистите, които печелят Седмата и Осмата европейска титла, Световната футбулна купа, няколко шампионски титли и няколко Купи на Краля. Тениски с логото на марката носят тогава световните легенди Раул, Йеро, Санчис, Касияс, Роберто Карлош, Миятович, Редондо, Зеедорф, Бутрагеньо.

1992 – компанията започва производството на декотартивни модели абсорбатори.

1994 – компанията стъпва успешно на азиатския пазар.

1995 – баскетболният тим на Real печели Осмата европейска титла. Изпъкват имената на легендите Сабонис, Арлаускас, Бирюков, Джорджевич, Ереро, Бодирога, спечелили 3 шампионски титли, Купата на Краля и още една европейска клубна титла.

2000 – компанията започва дейност в САЩ, а в следващите 3 години и ОАЕ, Китай, Италия, Русия, Австралия, Южна Корея и Армения.

2004 – компанията започва производството на стъклокерамични, индукционни и газови плотове в Италия и Турция.

2007 – Teka става спонсор на Cadiz CF.

2008-2017 – Teka е спонсор на Португалската футболна лига.

2012 – компанията прави международен дебют със своя отбор Teka Suzuki Team в моторния спорт.

2013 – Teka продава 75 милиона кухненски мивки из целия свят, което превръща компанията в най-продаваната световна марка за този продукт.

2014-2016 – компанията отново е спонсор на баскетболния клуб, вече под името Real Madrid Teka. През 2015 отборът печели Евролигата, а през тези три години и още веднъж шампионата, Кралската купа и Суперкупата на Испания. 2015-та се счита за най-паметната в историята на отбора. Лука Дончич на 16 години става най-младият играч на клуба, а днес е водеща световна звезда в NBA като състезател на „Далас Маверикс“.

2014 - Базираната в Швейцария Heritage B, ръководена от Максимилян Брьонер,придобива мажоритарен дял в Teka. Артуро Балдасано става

президент на Тека.

2016 – продукти на Teka могат да се намерят в 1 от всеки 3 домакинства в Португалия.

2016 – Teka става главен спонсор на най-успешния тим в чешкия хокей на лед.

2017 – компанията завършва 400 проекта в ОАЕ включително в известни сгради като Princess Tower, Damac Heights и Ocean Heights.

2018 – компанията обновява продуктовото си позиоциониране и своето лого, а новият слоган е Where life is cooked. Кулминация при този процес е специален рекламен клип, създаден в сътрудничество с Alzheimer Foundation (Испания). Видеото в Испания става най-гледаното в този сектор и третатата най-гледана реклама за годината.

2020 – Teka влиза в света на модерното изкуство като спонсор на известните музеи Thyssen-Bornemisza Museum (Мадрид), European Museum of Modern Art (Барселона), Museum of Modern Art (Бунос Айрес), Franz Mayer Museum (Мексико Сити). Това е част от Infinity Design initiative – мисия с цел създаването на уникален кухненски дизайн чрез продуктите на марката и под девиза Everyone deserves great design.

2021 – Teka пуска на пазара уникалните фурни SteakMaster, MaestroPizza и AirFry.

2021 – 30 години Teka в Мексико и повече от 40% пазарен дял в сектора битови уреди за вграждане в страната.

2022 - Italdesign Giugiaro, легендарното италианско дизайнерско студио, създатели на легендарния автомобил Delorean от филма „Завръщане в бъдещето” и автори на дизайн за марки като Ferrari, Lamborghini, Bugatti и Volkswagen, в сътрудничество с Teka проектира дизайна и на иновативна колекция уреди за вграждане под името Infinity G|1. В рамките на няколко месеца тази серия се представя много успешно и е продавана в 80 държави. Работата на прекрасния тандем между двете компании е отразена в документалния филм „Обратно към черния мат“.

2023 – Teka получава деветото си отличие Product of the Year award за последните 3 години за продукти като съдомиялни, пиролитични фурни, барбекю, индукционни плотове и охладители за вино. Други престижни награди за марката са IF Design Award, IDA, Good Design, Delta и European Design Award.

2024 - сега продукт на Teka можем да открием в половината от всички испански домакинства и в едно от всеки три португалски домакинства. В международен план изделията на марката присъстват в повече от 200 милиона домове в целия свят. Teka е вторият по големина производител на мивки в Европа и е изобретател на вградената мивка и готварския плот – такива, каквито ги познаваме днес. В знак на признателност за цялостния просперитет на германския град Хайгер, както и на неговата индустрия, улицата, където се е намирала първата фабрика на Teka, е кръстена „Вили Тилман“.

Колекция уреди Teka Home: серия за умен дом с Teka. Уредите позволяват управление от мобилно устройство чрез WI-FI връзка, където и да се намирате. Системата позволява и контрол дори чрез гласовия асистент Alexa. Това не е всичко – чрез специалното приложение Teka Home може да синхронизирате работата на абсорбатора с тази на готварския плот, така че поддържането на комфорт и чистота в кухнята да е още по-лесно. Колекцията уреди включва: фурна, абсорбатори, индукционни плотове, хладилник и съдомиялна машина. Колекция уреди Infinity | G1: уникален дизайн с матово и бляскаво черно в съчетание с медни акценти. Серията е представена с флагмана при фурните MaestroPizza, компактна мултифункционална фурна, газови плотове, индукционен плот, микровълнова фурна и панорамен абсорбатор. Фурна SteakMaster: единствена по рода си пиролитична фурна със специален SteakGrill за печене на месо (2 части х 1 200 W) и двулицева скара за стекове и риба. Моделът разполага с напълно автоматични програми. Включени в комплекта професионален нож за месо и предпазна ръкавица. Фурни AirFry: пиролитични и стандартни модели със специална програма за здрвословно пържене и включена в комплекта перфорирана тава. Фурни MaestroPizza: единствена по рода си концепция за пиролитична фурна с функция за приготвяне на пици при 340°C (3 минути за прясно замесена пица). Включени в комплекта каменна плоча за пици и иноксова лопатка за пици. Индукционни плотове с вграден абсорбатор MasterSense Air: с иновативни функции за лесно приготвяне на конкретни видове ястия, голяма площ на готварските зони и мощен абсорбатор с функция за освежаване на въздуха. Серия мивки Metallic с PVD покритие: модели за 3 вида вграждане – „седящ“ монтаж отгоре / монтаж под плот / монтаж в една равнина с плота. Покритието осигурява допълнителна здравина и неподражаем дизайн. Предлага се в цветовете мед, месинг и титан. Към мивките могат да бъдат закупени дизайнерски смесители и дозатори за сапун в съответните цветове.

