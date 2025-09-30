Жена е осъдена за рекордна криптоизмама на стойност 5,75 млрд. евро

Тя мами повече от 128 хил. души, като конвертира незаконно придобитите средства в биткойни

Китайката Жимин Циен беше призната за виновна за участие в незаконно придобиване и притежание на криптовалута, свързано с мащабна измамна схема. Делото е част от най-голямото изземване на криптовалута, правено досега на стойност над 5 милиарда британски лири (около 5,75 милиарда евро). Според Столичната полиция, между 2014 и 2017 г. Циен е ръководила сложна измама в Китай, измамвайки повече от 128 000 души, като е конвертирала незаконно придобитите средства в биткойни, предава BBC.

Полицията съобщи, че от Циен са били конфискувани 61 000 биткойна, в резултат на продължило седем години международно разследване на мрежа за пране на пари. След като властите получили сигнал за трансфер на престъпни активи през 2018 г., разследването се разраснало в многостранна операция, обхващаща няколко юрисдикции. Циен е избягвала ареста в продължение на пет години, използвайки фалшиви документи, за да напусне Китай и да влезе във Великобритания, където се е опитвала да узакони средствата чрез закупуване на недвижими имоти.

По данни на полицията, Циен е получила помощ от Джиан Уен – служителка във верига за бързо хранене, която впоследствие е осъдена на шест години и осем месеца затвор за участието си в схемата. Уен, на 44 години, е изпрала значителна част от приходите, променяйки драстично начина си на живот – от жилище над ресторант до луксозна къща за няколко милиона паунда в Северен Лондон. Освен това, тя е закупила два имота в Дубай за над 575 000 евро. От нея също са били иззети биткойни на стойност над 375 милиона евро.

Въпреки твърденията на Уен, че е купувала имотите от името на китайски работодател, Кралската прокуратура посочи, че липсват доказателства за произхода на средствата, а мащабът на биткойн активите подсказва, че те са с криминален произход. Според китайската медия Lifeweek, инвеститорите – основно хора на възраст между 50 и 75 години – са вложили „стотици хиляди до десетки милиони юани“ в обещаващи инвестиционни схеми, рекламирани от Циен. Тези схеми са се възползвали от тогавашната популярност на криптовалутите в Китай и са обещавали ежедневни дивиденти и гарантирана печалба.

Много от жертвите са били подведени от познати и роднини да се включат в схемата. Жимин Циен, често наричана „богиня на богатството“, е привличала инвеститори с финансова успеваемост. Заместник-главният прокурор на Короната Робин Уейл подчерта, че този случай демонстрира как организираните престъпни групи използват криптовалути за прикриване и трансфер на средства.

