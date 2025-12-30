Тази страна представи нови банкноти с национални символи, а не с лидери

При новите банкноти ще бъде въведена промяна в номиналите чрез премахване на две нули

Временният президент на Сирия Ахмед аш Шараа и управителят на централната банка Абдул Кадер Хасрия представиха обновени банкноти, при чието оформление е поставен акцент върху географските особености и разнообразието на страната, цитира БТА.

Снимка: Getty Images/iStock

Досегашните банкноти изобразяваха бившия президент Башар Асад, а в по-старите серии бяха включени портрети на неговия баща Хафез Асад. Преходното сирийско правителство обяви още, че при новите банкноти ще бъде въведена промяна в номиналите чрез премахване на две нули, информира държавната агенция САНА. Новата валута ще бъде пусната в обращение в купюри от 10 до 500 сирийски лири, като дизайнът им ще представя различни региони на страната.

По време на официалната церемония Аш Шараа заяви, че реформата на валутата поставя началото на нов етап за Сирия. Той подчерта, че самото премахване на нулите няма да доведе до автоматично икономическо подобрение, а основната му цел е да улесни ежедневните финансови операции. По думите му истинското икономическо възстановяване изисква по-високо производство, по-ниска безработица и стабилен банков сектор.

Сирийският лидер призова гражданите да не прибързват с обмяната на старите банкноти, като поясни, че подмяната ще се извършва по предварително определен график. Той предупреди, че прекалено голямото търсене може да окаже неблагоприятно влияние върху обменния курс.

Аш Шараа обърна внимание и на нуждата от противодействие на валутните спекулации и възстановяване на доверието в сирийската лира. Хасрия уточни, че срокът за обмяна ще бъде 90 дни, с възможност за удължаване. Сирийската лира се обезцени драстично след началото на гражданската война през 2011 г., като е загубила над 99% от стойността си.

