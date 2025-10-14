След рекордния срив на криптовалутите, бързаме да се предпазим от нов спад

Инвеститорите очакват нова вълна на волатилност

След най-голямата ликвидация на криптовалути в историята, инвеститорите на пазара на опции се подготвят за по-големи колебания и потенциални нови спадове на биткойн и етер, съобщава Reuters. Пазарните участници се пренасочват към сделки, които предлагат защита срещу нови резки понижения в цените.

Исторически срив и причина за паниката

Снимка: iStock

В петък крипто секторът преживя ликвидации на стойност над 19 милиарда долара в ливъридж позиции — най-големият подобен срив за 24-часов период в историята на криптопазара. Анализатори отбелязват, че това е девет пъти по-голямо унищожение от спада през февруари 2025 г. и деветнадесет пъти по-голямо от колапса по време на краха на FTX през 2022 г.

Причината за паническите продажби беше обявата на президента на САЩ Доналд Тръмп за въвеждане на 100% мита върху китайския внос и възможен контрол върху износа на критичен софтуер. Новината предизвика хаос на пазарите и рязък спад на ликвидността.

Биткойн и етер под натиск

Снимка: iStock

Биткойнът падна до 104 782,88 долара между 10 и 11 октомври — над 14% спад спрямо върховата стойност от 122 574,46 долара в петък. По-късно криптовалутата се възстанови частично и се търгуваше около 115 718,13 долара, или с 0,6% повишение за деня.

Най-голямата дигитална валута в света достигна рекордно високо ниво от над 126 000 долара само седмица по-рано, на 6 октомври.

Етерът също пострада силно — спад от 12,2% до 3 436,29 долара, преди да се възстанови до 4 254 долара (+2,4% за деня).

Алткойните понесоха още по-тежък удар:

HYPE се срина с 54%,

DOGE — с 62%,

AVAX — със 70%,

преди да отчетат частично възстановяване и по-скромни загуби.

Политическо облекчение и временно възстановяване

През уикенда Доналд Тръмп смекчи реториката си към Китай, заявявайки, че „всичко ще бъде наред“ и че САЩ не искат да „наранят“ Пекин. Изявлението му донякъде успокои пазарите и помогна за възстановяването на криптовалутите.

Китай от своя страна обвини Вашингтон за ескалацията, но не предприе контрамерки.

Инвеститорите се хеджират срещу нови спадове

„Миналият петък видях как волатилността просто скочи навсякъде — не само за краткосрочните, но и за дългосрочните падежи,“ коментира Шон Доусън, ръководител на изследванията в Derive.xyz (Канбера).

По думите му, все повече участници на пазара се притесняват от нови низходящи обрати и активно се застраховат чрез опции.

Данни от Derive.xyz показват силно търсене на „пут“ опции върху биткойн и етер — инструмент, използван за защита при спад на цените.

При биткойна са наблюдавани големи покупки на пут опции с цени на изпълнение от 115 000 и 95 000 долара с падеж 31 октомври.

Освен това се отчита рязък обрат от купуване на „кол“ опции към продажби при цена 125 000 долара (17 октомври) — сигнал за мечи краткосрочни очаквания .

При етера търговците се фокусират върху цени на изпълнение от 4000 и 3600 долара (31 и 17 октомври), както и върху пут опции от 2600 долара с падеж 26 декември — индикация за нарастващ песимизъм до края на годината.

Въпреки рязкото понижение, водещият ончейн анализатор Уили Ву посочи, че потоците от инвеститори в биткойн остават стабилни. Според него това може да обясни защо биткойнът се представя по-добре от очакваното на фона на по-широкия спад на финансовите пазари.

