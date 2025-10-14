След рекордния срив на криптовалутите, бързаме да се предпазим от нов спад

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Германия е на път към рекорден брой фалити - какви са причините?
Общо влошена икономика вещае още по-трудна година
Инвеститорите очакват нова вълна на волатилност
След най-голямата ликвидация на криптовалути в историята, инвеститорите на пазара на опции се подготвят за по-големи колебания и потенциални нови спадове на биткойн и етер, съобщава Reuters. Пазарните участници се пренасочват към сделки, които предлагат защита срещу нови резки понижения в цените.
В петък крипто секторът преживя ликвидации на стойност над 19 милиарда долара в ливъридж позиции — най-големият подобен срив за 24-часов период в историята на криптопазара. Анализатори отбелязват, че това е девет пъти по-голямо унищожение от спада през февруари 2025 г. и деветнадесет пъти по-голямо от колапса по време на краха на FTX през 2022 г.
Причината за паническите продажби беше обявата на президента на САЩ Доналд Тръмп за въвеждане на 100% мита върху китайския внос и възможен контрол върху износа на критичен софтуер. Новината предизвика хаос на пазарите и рязък спад на ликвидността.
Биткойнът падна до 104 782,88 долара между 10 и 11 октомври — над 14% спад спрямо върховата стойност от 122 574,46 долара в петък. По-късно криптовалутата се възстанови частично и се търгуваше около 115 718,13 долара, или с 0,6% повишение за деня.
Най-голямата дигитална валута в света достигна рекордно високо ниво от над 126 000 долара само седмица по-рано, на 6 октомври.
Етерът също пострада силно — спад от 12,2% до 3 436,29 долара, преди да се възстанови до 4 254 долара (+2,4% за деня).
HYPE се срина с 54%,
DOGE — с 62%,
AVAX — със 70%,
преди да отчетат частично възстановяване и по-скромни загуби.
През уикенда Доналд Тръмп смекчи реториката си към Китай, заявявайки, че „всичко ще бъде наред“ и че САЩ не искат да „наранят“ Пекин. Изявлението му донякъде успокои пазарите и помогна за възстановяването на криптовалутите.
Китай от своя страна обвини Вашингтон за ескалацията, но не предприе контрамерки.
„Миналият петък видях как волатилността просто скочи навсякъде — не само за краткосрочните, но и за дългосрочните падежи,“ коментира Шон Доусън, ръководител на изследванията в Derive.xyz (Канбера).
По думите му, все повече участници на пазара се притесняват от нови низходящи обрати и активно се застраховат чрез опции.
Данни от Derive.xyz показват силно търсене на „пут“ опции върху биткойн и етер — инструмент, използван за защита при спад на цените.
При биткойна са наблюдавани големи покупки на пут опции с цени на изпълнение от 115 000 и 95 000 долара с падеж 31 октомври.
Освен това се отчита рязък обрат от купуване на „кол“ опции към продажби при цена 125 000 долара (17 октомври) — сигнал за мечи краткосрочни очаквания.
При етера търговците се фокусират върху цени на изпълнение от 4000 и 3600 долара (31 и 17 октомври), както и върху пут опции от 2600 долара с падеж 26 декември — индикация за нарастващ песимизъм до края на годината.
Въпреки рязкото понижение, водещият ончейн анализатор Уили Ву посочи, че потоците от инвеститори в биткойн остават стабилни. Според него това може да обясни защо биткойнът се представя по-добре от очакваното на фона на по-широкия спад на финансовите пазари.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Общо влошена икономика вещае още по-трудна година
Във Франкфурт DAX се понижи с 258,14 пункта
Потреблението на ChatGPT в страната е нараснало четири пъти за година