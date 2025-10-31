1 USD
1.69336 BGN
Петрол
63.89 $/барел
Bitcoin
$110,271.0
Финанси Оборотът на Българската фондова борса надхвърли 1 млрд. лв.

Оборотът на Българската фондова борса надхвърли 1 млрд. лв.

Финанси

bTV Бизнес екип

Тази година българският капиталов пазар отбелязва 25 години от създаването си

За първите десет месеца на годината реализираният оборот на Българска фондова борса (БФБ) надвиши 1 млрд. лв., което е най-високото ниво за последните 12 години. В сравнение със същия период на миналата година, когато оборотът достигна 706 млн. лв., ръстът е с 42%. Това става ясно от прессъобщение на БФБ. 

Рожден ден на SOFIX

Българският капиталов пазар отбелязва 25 години от създаването на основния борсов индекс SOFIX – бенчмаркът, който следи представянето на 15-те най-ликвидни компании на Българска фондова борса (БФБ).

SOFIX, чийто старт е даден на 20 октомври 2000 г., се превърна в символ на развитието на българския капиталов пазар. За 25 години индексът е нараснал над 10 пъти.
През настоящата година индексът демонстрира също силно представяне – само през второто тримесечие ръстът достига почти 14%, а стойността му нарасна от 903 до 1025 пункта. Към момента SOFIX вече е на ниво 1075 пункта, което поставя България сред най-добре представящите се пазари в региона.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

