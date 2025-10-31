Оборотът на Българската фондова борса надхвърли 1 млрд. лв.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Тази година българският капиталов пазар отбелязва 25 години от създаването си
За първите десет месеца на годината реализираният оборот на Българска фондова борса (БФБ) надвиши 1 млрд. лв., което е най-високото ниво за последните 12 години. В сравнение със същия период на миналата година, когато оборотът достигна 706 млн. лв., ръстът е с 42%. Това става ясно от прессъобщение на БФБ.
Българският капиталов пазар отбелязва 25 години от създаването на основния борсов индекс SOFIX – бенчмаркът, който следи представянето на 15-те най-ликвидни компании на Българска фондова борса (БФБ).
SOFIX, чийто старт е даден на 20 октомври 2000 г., се превърна в символ на развитието на българския капиталов пазар. За 25 години индексът е нараснал над 10 пъти.
През настоящата година индексът демонстрира също силно представяне – само през второто тримесечие ръстът достига почти 14%, а стойността му нарасна от 903 до 1025 пункта. Към момента SOFIX вече е на ниво 1075 пункта, което поставя България сред най-добре представящите се пазари в региона.
