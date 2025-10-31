Оборотът на Българската фондова борса надхвърли 1 млрд. лв.

Тази година българският капиталов пазар отбелязва 25 години от създаването си

За първите десет месеца на годината реализираният оборот на Българска фондова борса (БФБ) надвиши 1 млрд. лв., което е най-високото ниво за последните 12 години. В сравнение със същия период на миналата година, когато оборотът достигна 706 млн. лв., ръстът е с 42%. Това става ясно от прессъобщение на БФБ.

Рожден ден на SOFIX

Българският капиталов пазар отбелязва 25 години от създаването на основния борсов индекс SOFIX – бенчмаркът, който следи представянето на 15-те най-ликвидни компании на Българска фондова борса (БФБ).



SOFIX, чийто старт е даден на 20 октомври 2000 г., се превърна в символ на развитието на българския капиталов пазар. За 25 години индексът е нараснал над 10 пъти.

През настоящата година индексът демонстрира също силно представяне – само през второто тримесечие ръстът достига почти 14%, а стойността му нарасна от 903 до 1025 пункта. Към момента SOFIX вече е на ниво 1075 пункта, което поставя България сред най-добре представящите се пазари в региона.





Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN