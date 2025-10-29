Водещият бичи тренд: Медта може да поскъпне с 50% за 18 месеца

Настоящото рали на базовите метали може да бележи ранните етапи на многогодишен стоков суперцикъл

Цените на медта могат да скочат с до 50% през следващите година и половина, прогнозираха пазарните експерти Джонатан Барат, главен инвестиционен директор на ETO Markets, и Кишор Нарне, директор „Стоки“ в Motilal Oswal Commodity Broker, пише CNBC. Основните причини според тях са свито предлагане, нарастващо търсене, свързано със зелената енергия, и недостатъчни инвестиции в нови мощности.

Началото на нов стоков суперцикъл

Специалистите смятат, че настоящото рали на базовите метали може да бележи ранните етапи на многогодишен стоков суперцикъл, в който медта ще играе водеща роля.

През октомври това движение вече се отрази върху акциите на индийските металургични компании – Hindalco Industries, NALCO, Vedanta и Tata Steel, чиито цени се повишиха между 6% и 12%.

На Лондонската метална борса (LME) цените също растат: само за последната седмица медта е поскъпнала с 4%, алуминият – с 4,5%, а цинкът – с 3%.

Недостигът на суровини затяга пазара

Според Кишор Нарне, светът навлиза в нова ера на физическите активи, продължаваща няколко години. Той свързва това с глобалните търговски тарифи, пренареждането на веригите за доставки и дългогодишен недостиг на инвестиции в добива на суровини.

По данни на LME, запасите от алуминий са намалели с близо 50%, а тези от цинк – с около 32% спрямо пиковите си нива. Подобна е ситуацията и при среброто, където резервите са почти изчерпани – сигнал за сериозно напрежение в предлагането, което може да подхрани предстоящия стоков суперцикъл.

Медта – водещият бичи тренд

Сред всички базови метали медта се откроява като най-силно растящият актив.

Джонатан Барат подчертава, че в момента фючърсите на медта се търгуват в обратна посока с около 300 долара, което означава, че търсенето днес е по-високо, отколкото за доставки след години — ясен знак за ограничено предлагане.

Според него, допълнителни стимули, като например намаляване на лихвените проценти в САЩ, могат да изстрелят цените на медта до 12 000–13 000 долара за тон – рекордни нива.

Кишор Нарне е още по-оптимистичен, като прогнозира потенциален ръст до 15 000 долара за тон, което означава увеличение от 30% до 50% спрямо текущите цени.

Китай – ключовият двигател на търсенето

Китай остава централен фактор за развитието на пазара на мед.

Въпреки че китайската икономика е в дефлационна фаза през последните тримесечия, Барат вижда „зелени кълнове на възстановяване“. Той очаква, че енергийният преход на Китай към възобновяеми източници ще поддържа високо търсене на мед, необходима за изграждането на соларни, вятърни и електромобилни инфраструктури.

„Китай е лидер в усилията за зелена трансформация и това създава стабилно и дългосрочно търсене на мед“, посочва Барат. Освен това, според него, възможността на Пекин да въведе икономически стимули ще остане ключов фактор в подкрепа на пазара.

