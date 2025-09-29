Корпоративен данък в Европа: Кои страни събират най-много?

Ставките на корпоративния данък върху доходите в Европа през 2024 г. обикновено варират между 20% и 25%

Корпоративният данък е данък, който държавата събира от фирмите върху печалбата им. Това означава, че след като една компания извади разходите си от приходите, върху останалата печалба плаща данък.

В страните от ОИСР (група развити държави) този данък носи средно около 4% от общото производство на икономиката (БВП). Тоест, корпоративният данък е важен, но не е най-големият източник на приходи за държавата.

Колко важен е корпоративният данък върху доходите за европейските страни и какъв е неговият дял от БВП в цяла Европа?

Норвегия и Ирландия са отклонения

След Норвегия, Ирландия събира втория най-висок дял от общия данък върху доходите на корпорациите с 21,7%, докато Чехия е на трето място с 13,9%. Турция (12,8%) и Нидерландия (12,7%) допълват челната петица, пише Euronews.

Норвегия и Ирландия се открояват като значителни аномалии, тъй като цифрите за повечето други страни са много по-ниски. Въпреки че Норвегия доминира в класацията, останалите скандинавски страни са много по-близо до средното за Европа: Исландия (9,4%), Дания (8,7%), Швеция (8,6%) и Финландия (6,8%). Средната стойност за 27-те европейски страни е 9,8%.

Сред петте най-големи икономики в Европа, Великобритания има най-висок дял на корпоративния данък върху доходите в общите данъчни приходи - 10,1%, докато Франция има най-нисък дял - 5,3%, което я поставя на предпоследно място като цяло. Другите три са Испания (7,9%), Италия (6,5%) и Германия (6,1%), всички под средното за Европа. Това показва, че корпоративният данък представлява умерена част от общите данъчни приходи.

Защо корпоративният данък върху доходите варира толкова много в различните части на Европа?

Кристина Еначе отбеляза, че разликите между отделните страни в дела на корпоративния данък върху доходите се обуславят предимно от структурата на икономиката на всяка страна, нивото на рентабилност в корпоративния сектор и специфичните данъчни политики, които са в сила – особено тези, отнасящи се до корпоративната данъчна основа и законоустановените ставки.

Корпоративен данък като дял от БВП

По отношение на приходите от корпоративен данък като дял от БВП, Норвегия отново е изключение с 11,7%, в сравнение със средна стойност от едва 3,5% за 27-те държави. Люксембург (5,0%), Нидерландия (4,9%), Чехия (4,7%) и Ирландия (4,7%) се присъединяват към Норвегия, за да съставят челната петица.

Най-ниските дялове са в Латвия (1,3%) и Естония (1,9%), и двете под 2%. Унгария (2,2%), заедно с Германия и Франция (и двете по 2,2%), допълват долната петица.

Какво показват по-ниските или по-високите дялове на корпоративния данък?

Дяловете на корпоративния данък варират значително в различните части на Европа, както като дял от общите данъчни приходи, така и като дял от БВП. Но какво всъщност подсказва по-нисък или по-висок дял? Фондация „Енаш“ от „Такс“ в Европа обясни, че по-високият дял на корпоративния данък може да показва значително присъствие на големи, печеливши компании и капиталоемки индустрии като норвежките петролни компании. Това отразява и избор на данъчна политика, при която данъчната система е по-зависима от корпоративните данъци.

Според ОИСР и Данъчната фондация, ставките на корпоративния данък върху доходите в Европа през 2024 г. обикновено варират между 20% и 25%. Ставките варират от най-ниските 9% в Унгария до най-високите 35% в Малта. Около половината от 32-те държави (предишните 27 плюс България, Хърватия, Кипър, Малта и Румъния) попадат в диапазона 20–25%.

Въпреки че Норвегия е изключение по отношение на дяловете от приходите, корпоративната данъчна ставка е 22%.

